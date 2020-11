En respuesta a la negación de la alcaldesa Carmen Yulín Cruz Soto de comenzar un proceso de transición en San Juan, el senador Miguel Romero reiteró que cuenta con la certificación preliminar de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y que el cambio de mando que solicita está regido bajo las disposiciones de la Ley del Código Municipal de Puerto Rico.

“Respetuosamente, le aclaramos que el proceso de transición se rige por las disposiciones de la Ley Núm. 107 de 14 de agosto del 2020… Primero, por ley, dicho proceso tiene que comenzar 15 días después de las elecciones. Esto no es discrecional. La ley en el Artículo 2.001 inciso (c) no solo habla de informar dicho comité, sino de la obligación del Alcalde Saliente de comenzar los trabajos de transición”, indicó en declaraciones escritas.

Romero recordó que fue certificado mediante la Certificación sobre “Resultado preliminar de las Elecciones Generales 3 de noviembre de 2020” firmada por el presidente de la CEE, Francisco Rosado Colomer, y cuatro de los cinco comisionados electorales. Dijo que la ley dispone que el proceso de transición debe continuar incluso en los casos donde haya recuento, que “ni tan siquiera es el caso de San Juan”. El comisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Olvin Valentín, impugnó la certificación de resultado preliminar.

“Insto a la alcaldesa a que de una vez y por todas comencemos el proceso de transición para tener un panorama claro del estado del Municipio y poder atender de forma correcta los retos y problemas que tenemos por delante. Dilatarlo o tratar de minar mi posición como alcalde electo, afecta los mejores intereses de los residentes de nuestra Ciudad. Estas acciones de la alcaldesa ponen en riesgo la continuidad y mejoramiento de los servicios que necesitan los sanjuaneros”, agregó Romero.

Cruz Soto sostuvo hoy en conferencia de prensa que Rosado Colomer indicó en una entrevista radial el 11 de noviembre que ningún candidato se había certificado como el nuevo alcalde de San Juan, por lo que cuestionó la certificación preliminar del 7 de noviembre reconociendo a Romero como alcalde electo.

El senador ha solicitado desde el pasado lunes iniciar el proceso de transición, tras haber recibido dicha certificación preliminar.

“Que me diga el presidente de la CEE si ahora, contrario a lo que dijo el 11 de noviembre, se ha certificado a un candidato como alcalde electo de San Juan y si yo tengo que comenzar esa transición”, sostuvo Cruz Soto, al indicar que envió una misiva a Rosado Colomer para solicitarle una confirmación.

Con información del periodista José Orlando Rivera.