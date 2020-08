El senador Miguel Romero se proclamó esta tarde ganador de la primaria del Partido Nuevo Progresista (PNP) para la alcaldía de San Juan.

Indicó que, pese a que el evento había sido uno fallido a nivel de la Isla, en San Juan se había podido llevar a cabo sin contratiempos y al cierre de los colegios, a las 4:00 p.m., el 76% de los votos habían sido a su favor, con solo 24% para su contrincante, Manuel “Palomo”, Colón.

Según expresó la campaña de Romero, los números indicaban que habían ganado 120 de las 121 unidades de San Juan.

Romero calificó la primaria como “un día complicado” con “un sinnúmero de situaciones que no anticipábamos”, y en el que la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) “ha fallado… y no se suplieron todos los materiales para que muchísimas personas alrededor de todo Puerto Rico pudiesen ejercer su derecho a votar”.

“Gracias a Dios, en San Juan eso no ocurrió y nuestra gente pudo votar en todos los precintos de San Juan. Todos los colegios de San Juan pudieron recibir a los votantes, tuvieron los materiales necesarios, las papeletas, todos los materiales de seguridad… para que la gente pudiera ejercer su voto de manera segura”, agregó.

Romero exhortó a la CEE a reconocer hoy mismo los resultados de la primaria PNP por la alcaldía de San Juan y el precinto representativo 2.

“Aguantar ese resultado, porque hicieron las cosas mal en otro lugar, sería contrario a derecho”, afirmó. “La comisión tiene lo que resta del día de hoy para certificar esos resultados. Confío en que luego de la comedia de errores que tuvieron hoy, no cometan uno más”.

“En el caso de la competencia primarista para la alcaldía de San Juan, y para el distrito representativo número 2, que la votación ya terminó, que no falta nadie por votar, y que los que voten en el futuro de otros precintos, otros municipios, otros distritos representativos, no influencia en nada el resultado del día de hoy, yo le exijo a la Comisión Estatal de Elecciones que certifique hoy y haga públicos los resultados de la alcaldía de San Juan”, exigió Romero.

Romero añadió que si la CEE no valida su victoria hoy, “vamos a tomar las acciones y medidas para garantizar que cumplan con la ley e informe los resultados de los votos contados de una elección que ya terminó y no va a variar y no afecta el resto de la primaria”.

Por otro lado, Romero rechazó alegaciones de fraude que hizo su contrincante, y aseguró que “allí no hubo ninguna anomalía”. Sobre la denuncia de “vaciado de lista”, negó que tal cosa fuera a suceder, y agregó que de haber ocurrido se podía hacer de inmediato la denuncia.

“Por eso hacemos el llamado a que los resultados se certifiquen y se hagan públicos hoy”, insistió. “En San Juan se pudo votar, y los electores respaldaron abrumadoramente mi candidatura”.