El candidato novoprogresista a la alcaldía de San Juan, Miguel Romero, afirmó que será certificado por la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) como el alcalde electo entre esta noche y mañana, y rechazó las expresiones de su contrincante Manuel Natal, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), sobre la posibilidad de un recuento de votos.

“El proceso de la contabilización de votos terminará en algún momento de la noche de hoy o máximo mañana y vamos a ser certificados como el ganador de la contienda por la alcaldía de San Juan. Esa es la verdad y no hay otra verdad”, sostuvo Romero en conferencia de prensa desde su comité de campaña en Hato Rey, minutos después de que el representante Natal afirmara que la contienda electoral está cerrada y que se encamina a un recuento de sufragios.

De esta manera, Romero se autoproclamó alcalde electo del municipio de San Juan con 43,874 votos (34.10%) cuando aún restan por reportar seis de 515 colegios.

Según el senador novoprogresista, los votos que aún faltan por contabilizar aumentarán la diferencia, a su favor, de 1,896 votos que refleja la última actualización de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

El candidato del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) a la poltrona municipal, Manual Natal Albelo, quien se encuentra en el segundo puesto con 41,978 votos (34.54%).

“Les garantizo que esas papeletas que quedan por contabilizar van a aumentar la ventaja de este servidor en sobre 2,000 votos”, afirmó Romero.

El Código Electoral vigente establece que se realizará un recuento de los sufragios cuando la contienda entre dos candidatos la diferencia sea menor de 100 votos o 0.5%.

“Aquí, ha habido unas expresiones que ha hecho el representante Manuel Natal que a todas luces son equivocadas, que no tienen información correcta o que, a sabiendas, se está dando una información quizás con el objetivo de deslegitimar el proceso”, subrayó Romero.

Señaló que el candidato del MVC asegura que los votos que aún no han sido escrutados le darán una ventaja sobre el penepeísta, pero resaltó que el propio representante electoral de Natal Albelo, Guillermo San Antonio Acham, dijo en un programa radial que la diferencia era tan amplia que no cambiará a favor del legislador independiente.

Agregó que no ha habido “ningún tipo de querella ni cuestionamiento a nivel judicial” sobre el voto adelantado, el día de las elecciones o la contabilización de los votos.

“Ya esta elección terminó, ya los votos que quedan por contabilizar no son suficientes (para que gane Natal). Ya no hay porque estar buscando votos donde no los hay”, reiteró el candidato penepé.

Romero precisó que aún no se ha comunicado con la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, para iniciar el proceso de transición, mas tampoco reveló los integrantes de ese comité.