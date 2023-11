Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado.

El senador Juan Zaragoza, única figura en el Partido Popular Democrático (PPD) que –al momento– ha oficializado sus aspiraciones a la candidatura a la gobernación en 2024, dijo este martes que nadie dentro de la colectividad le ha “planteado” que deje a un lado sus intenciones políticas, pero anticipó que, de ocurrir, “no lo aceptaría”.

“Nadie me lo ha planteado y no lo consideraría tampoco. Estoy firme en mi decisión. No lo aceptaría ni le pediría a nadie que se retire. No soy quién para opinar sobre el futuro de otra persona; para mí, eso es una falta de respeto. Que cada cual evalúe los factores que considera para su decisión y eche para adelante, pero no estoy en las de aceptar este tipo de solicitud”, declaró Zaragoza en entrevista con El Nuevo Día.

El lunes, dos de las figuras políticas que habían adelantado su interés en aspirar a la candidatura a la gobernación bajo la insignia del PPD se hicieron a un lado, avivando la idea de que el liderato de la colectividad busca evitar unas primarias al cargo.

El alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, anunció que irá tras un escaño por acumulación en el Senado. Mientras, el vicepresidente de la Pava, Carlos “Charlie” Delgado Altieri, descartó aspirar a cargo alguno en los comicios de 2024. Sobre el tintero quedan, además de Zaragoza, el presidente del PPD, Jesús Manuel Ortiz, y el líder del Senado, José Luis Dalmau. Ambos expresaron el lunes que continúan evaluando su futuro político.

Zaragoza, quien prefirió no opinar sobre las razones que incidieron en las determinaciones de Hernández y Delgado Altieri, indicó que se ha reunido unas “cinco o seis veces” con Ortiz y, en ninguna de estas instancias, el presidente del PPD le ha mencionado la palabra “consenso”. “Si alguien ha dicho, desde el principio, sin nada teatral, que estoy evaluando correr para gobernador, soy yo, y esas son mis intenciones”, aseveró.

El lunes, Ortiz aceptó que ha conversado con otros posibles aspirantes a la gobernación, pero negó que, en alguno de esos intercambios, se haya tratado de imponer o coartar las aspiraciones del otro. “Al final, hemos ido, poco a poco, definiendo los roles de cada cual, sin tener que llevar un proceso que atropelle a nadie, y yo creo que así es que debe ser”, puntualizó, entonces, el presidente del PPD.

“Las primarias, en sí, no son malas”

Entretanto, Zaragoza rechazó que unas primarias sean adversas para la colectividad, y cuestionó el hecho de que sea un proceso “bueno” para ciertas instancias, como las elecciones internas que celebró recientemente el PPD para elegir un nuevo presidente, pero malo para otras. “Las primarias, en sí, no son malas, todo depende del manejo antes y, posiblemente, hasta más importante, después. Creo en los consensos, pero creo más en los procesos democráticos”, puntualizó.

Mencionó que está inmerso en el proceso de campaña a través del cual, aseguró, ha recibido una respuesta “bien buena” por parte de la ciudadanía que respalda sus aspiraciones. “He estado visitando muchísimos sitios, y la respuesta ha sido muy positiva, a pesar de que yo había anunciado esto hace un año y pico. Estamos supercontentos con el resultado”, señaló.

Simultáneamente, agregó, trabaja en la confección de su equipo electoral y comité de plataforma, así como en el recogido de endosos. “Todas esas piezas del engranaje están corriendo”, expresó.