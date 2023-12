Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado.

---

Tras afirmar que no está dispuesta a virar la cara o callar su boca, la licenciada Ada Norah Henriquez dio por terminada su relación con Proyecto Dignidad (PD) y anunció que aspirará a la gobernación de manera independiente en las próximas elecciones de 2024.

De paso, la excandidata a la comisaría residente en Washington en las elecciones de 2020 lanzó fuertes críticas al Consejo de Gobierno de PD, a quien acusó de haberle faltado el respeto, de haber perdido el norte y hasta de favorecer con sus decisiones a unos sobre otros.

“Presentaré mi candidatura independiente a la gobernación con la paz que me ha caracterizado en toda mi carrera, esa paz que se produce cuando caminamos en integridad y transparencia. Tenemos mucho que hacer y cuento con tu endoso”, dijo Henriquez, al anunciar que ha tomado “la decisión de dar por terminada mi relación con Proyecto Dignidad”.

PUBLICIDAD

La desafiliación de la licenciada surge a casi dos semanas de que el partido, que preside el doctor César Vázquez Muñiz, rechazara descalificar la precandidatura a la gobernación del actual alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, quien era el único contrincante de Henriquez en las primarias que debían celebrarse en febrero de 2024.

“Sé que hubiera sido más fácil ir a primarias bajo PD, sobre todo en un tiempo donde la tendencia en las encuestas están a mi favor, pero yo vine a hacer lo correcto, aunque me cueste. Es tiempo de ajustes, de determinación y avance dirigidos a establecer verdaderamente sana gobernanza y administración justa para todos”, agregó en un vídeo compartido en Facebook, que tiene una duración de casi cinco minutos.

Lanza fuertes críticas al liderato de PD

Henriquez criticó al Consejo de Gobierno de PD, integrado por 14 miembros, incluyendo a Vázquez Muñiz, las legisladoras Lisie Burgos Muñiz y Joanne Rodríguez Veve, y el licenciado Nelson Rosario Rodríguez, comisionado electoral del partido, según los datos disponibles en la plataforma digital de la colectividad.

“A finales de noviembre, pedí al Consejo de Gobierno de PD enmendar su error de calificar a otro aspirante a la gobernación sin aplicarle las disposiciones reglamentarias vigentes para tal puesto. Mi solicitud fue despachada con un mero “no procede” sin fundamento o explicación alguna”, explicó Henriquez.

Por esta razón, indicó que solicitó al Consejo de Gobierno la interpretación de las disposiciones reglamentarias aplicables al evaluar las candidaturas a la gobernación, pero que, una semana después recibió como respuesta una comunicación donde se le remitía a la notificación anterior “en claro menosprecio al descargo de sus funciones y una falta de dar cuentas de su gestión ante una miembro bonafide”.

PUBLICIDAD

“Si bien no esperaba que me dieran la razón, no es menos cierto que sí confiaba en que atendieran mi reclamo responsablemente, lo cual no hicieron, faltando el respeto no solamente a mi persona, sino a todos los miembros de Proyecto Dignidad, que se han percatado de la falta de orden y transparencia a lo largo de este proceso”, dijo.

En esa línea, planteó que, tras redactar un recurso de revisión judicial y luego de una “profunda reflexión”, encontró que la conducta reiterada del Consejo “muestra su empeño de favorecer a unos sobre otros” y a “sancionar o castigar a quienes le señalen, le soliciten atender algún asunto o corregir algún error, aquellos que no estamos dispuestos a virar la cara o callarnos la boca”.

A juicio de la licenciada, ese “estilo característico de la política partidista de aquellos partidos mayoritarios”, comienza a practicarse en las filas de PD. “El Consejo ha perdido su norte y eso es sumamente preocupante. Entonces, ¿qué hacer? Mostrarles que no apoyaré ni promoveré esa manera de administrar porque no somos lo mismo”, abundó.

Mensaje importante de la Lcda. Ada Norah Henriquez, candidata a gobernadora 2024. *Estas serán las redes oficiales para la campaña para las elecciones 2024* Posted by Ada Norah Henriquez Gobernadora 2024 on Thursday, December 28, 2023

Henriquez dijo que está convencida de que los puertorriqueños merecen ser atendidos por personas que no estén obligadas por banderas o favores políticos. “Ya nuestra gente no aguanta más”, abundó la licenciada, quien considera que hay ciudadanos, electores hábiles, que están dispuestos a votar por mérito.

En las elecciones generales de 2020, Henriquez aspiró a la candidatura a la comisaría residente en Washington, bajo la insignia de PD, recibiendo 95,873 (7.70%) votos, lo que la colocó en una cuarta posición, según los datos del escrutinio general publicados en la página web de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

PUBLICIDAD

No tenía apoyo de la base

Por su parte, Rosario Rodríguez dijo que, “con relación a la decisión de retirarse de la primaria, se veía venir. La realidad ella no tenía apoyo de ningún candidato. Ella no tenía apoyo de ningún comité municipal, si acaso uno que otro que simpatizaba algo, pero no tenía apoyo en la base, no tenía apoyo en el liderato, no tiene estructura, no tiene fondos”.

En declaraciones a El Nuevo Día, aludió a que la campaña de Henriquez es un “colapso”.

“Vamos a ver si no está diciendo eso por salvar cara o si de verdad lo va a hacer, porque con la primaria no tenía puntos. Eso era obvio y evidente. Nadie en las actividades masivas del partido se retrataba con ella. Siempre estaba sola. Se veía fuera de grupo”, mencionó el también comisionado electoral.

Cuestionado sobre si la salida de Henriquez no representa un problema para PD, respondió: “No creo. ¿Por qué? La realidad es que no hizo nada para el partido. Ada se fue después de las elecciones a hacer su vida y su mundo paralelo. Ella no fundó un comité, ella no consiguió un candidato, si acaso pagó la cuota apenas”.

De esta forma, Rosario Rodríguez consideró que la cantidad de afiliados de PD que Henriquez se pueda llevar, tras su desafiliación, “si alguna, es mínima”.

El Nuevo Día solicitó reacción de César Vázquez Muñiz, pero, al momento de esta publicación, no se había recibido.

La periodista Gloria Ruiz Kuilan colaboró en esta historia.