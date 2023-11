Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado.

Sin ambages y en un estilo similar al que tenía su abuelo Rafael Hernández Colón, Pablo José Hernández Rivera aseguró este domingo que se convertirá en el próximo comisionado residente en Washington D. C. al oficializar su aspiración, momento que aprovechó para atacar al Partido Nuevo Progresista (PNP) y defender el Estado Libre Asociado (ELA).

“Soy Pablo José Hernández Rivera y, en exactamente un año, seré su próximo comisionado residente”. Así comenzó su alocución el ahora aspirante a comisionado residente del Partido Popular Democrático (PPD) al formalizar, en la sede de la colectividad, en Puerta de Tierra, su intención de llegar al Capitolio federal.

PUBLICIDAD

Hernández Rivera es la única persona que -al momento- ha presentado en la Pava, formalmente, su aspiración al cargo electivo que lo llevaría a la capital estadounidense. Además, de ser apoyado en las urnas en noviembre de 2024, sería el primer comisionado residente del PPD desde las elecciones de 2000, cuando ganó el cargo Aníbal Acevedo Vilá.

“Yo me atreví. El día que anuncié mi candidatura, en un programa de televisión, me dijeron que estaba corriendo para la posición más difícil del PPD, porque la habíamos perdido en siete de las últimas ocho elecciones”, sostuvo.

En un aparte con El Nuevo Día, dijo que está confiado en que prevalecerá, “porque me encuentro con personas de otros partidos que dicen que van a votar por mí y porque tengo a todos los populares que van a votar por mí”. Aseguró que, por el PPD, nadie más aspirará al cargo en la capital federal. Hernández Rivera ha recaudado $239,402.55, de acuerdo con sus informes ante la Comisión Federal de Elecciones (FEC, siglas en inglés).

Durante su mensaje, lanzó un ataque directo al PNP, tras indicar que por seis semanas la candidatura de comisionado residente estuvo “vacante”. La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, aspira a ser la candidata a la gobernación en la Palma, retando así al gobernador Pedro Pierluisi, quien busca revalidar en el cargo. Ninguno ha presentado un compañero de papeleta y no fue hasta el sábado que el senador William Villafañe anunció que buscaría llegar a Washington bajo la insignia del PNP.

PUBLICIDAD

“Algunos dijeron que solo correrían si el gobernador se los pedía. Otros esperaron a ver si el gobernador o la comisionada anunciaban un compañero de papeleta y, al ver el vacío, entraron. Yo respeto las decisiones personales de cada uno, pero ser comisionado residente y representar bien a Puerto Rico en Estados Unidos requiere compromiso, requiere carácter, requiere convicción”, sostuvo Hernández Rivera, abogado de 32 años.

“La candidatura en el PNP es una candidatura de conveniencia. Ellos hablan de qué candidato les conviene a Pedro Pierluisi y a Jenniffer González para ganar su primaria y ahora hablan de que quizás no les conviene que corran con candidato a comisionado. Mientras ellos hablan de lo que le conviene a su partido, yo hablaré sobre mi convicción para servirle a Puerto Rico”, continuó.

No dejó fuera de sus cuestionamientos al Proyecto Dignidad, al Partido Independentista Puertorriqueño y al Movimiento Victoria Ciudadana. Dijo que cuenta con el apoyo de militantes de cada uno de estos partidos, así como del PNP, porque respeta su ideal.

“Está de moda decir ‘ni rojo, ni azul’. Oigan bien. Puerto Rico no puede caer en la trampa de los que quieren igualarnos al PNP”, alertó.

Sus propuestas y el apoyo de los líderes

Hernández Rivera indicó que anunciará sus propuestas a medida que avance la contienda eleccionaria, pero adelantó tres de ellas. Propuso enmiendas a las leyes contributivas federales “para que no traten las compañías estadounidenses basadas aquí como si fueran tan extranjeras como las establecidas en Irlanda, Singapur o México”.

También, planteó impulsar un crédito por salarios, beneficios e inversiones realizadas en Puerto Rico para reactivar el desarrollo económico. Igualmente, sugirió atender el estatus politico “de forma responsable e inclusiva, en el momento oportuno”. Precisó que, primero, hay que acabar con la Ley Promesa, que impuso una Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en la isla, con el aval del entonces gobernador Alejandro García Padilla. Además, anticipó que respaldaría “un proceso con todas las opciones: estadidad, independencia, libre asociación y sí, como está y con mandato para mejorarlo, el ELA”.

PUBLICIDAD

El anuncio de su aspiración se celebró en la sede del PPD con cientos de populares y altos líderes de la colectividad, como la exgobernador Sila María Calderón, los expresidentes de la colectividad Héctor Luis Acevedo y José Luis Dalmau, el presidente del partido, Jesús Manuel Ortiz, y varios alcaldes, encabezados por el de Villalba y que a su vez preside la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández Ortiz. No estuvieron, pero se excusaron, García Padilla y Acevedo Vilá. Tampoco llegaron Carlos Delgado Altieri y Rafael “Tatito” Hernández.

Hernández Rivera, a preguntas de este medio, indicó que podría anunciar, cuando cierre el período de radicación de candidaturas (el 2 de enero de 2024), si apoya a algún candidato a la gobernación del PPD. Dijo que balanceará, en su decisión, lo que sea más apropiado para el partido. Describió a Ortiz como su amigo y compañero.

La frase “Todos a Washington” fue la escogida por Hernández Rivera para abogar por un voto por él en 2024, durante un evento en el que estuvieron presentes los padres de Hernández Rivera, José Alfredo Hernández Mayoral y Patricia Rivera, así como su esposa, Mónica Teresa Pascual. De hecho, al saludar a sus padres fue evidente la emoción, hasta el llanto, de ambos.

Hernández Rivera aprovechó el momento para mostrar su lado jocoso, indicando que es agradecido porque su esposa no lo retará en primarias ya que es más “carismática” que él. También, sacó provecho a su apellido y el bagaje de su familia en el PPD.

PUBLICIDAD

“Algunos de ustedes, cuando no me conocen, esperan que sea tímido, serio, y reservado. Muchas veces lo soy. A fin de cuentas, soy un Hernández. Pero también soy un Rivera. Y ustedes han visto cómo me siento igual de cómodo en el Guitarreño, que en Jugando Pelota Dura; en un chinchorro, que en una universidad”, sostuvo, mientras de fondo se escuchaba un jingle que decía “Puerto Rico necesita a Pablo José”.

Al terminar su mensaje, se quitó la chaqueta y fue a las afueras del PPD para dirigirse a las huestes que no pudieron entrar. Compartió que hacía tiempo no veía llena la sede de la colectividad y se mostró esperanzado en que en noviembre de 2024 pudiese, desde el mismo lugar, dirigirse a los populares tras haber salido victorioso.