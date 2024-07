Pedro Pierluisi ante rechazo a plebiscito “criollo” del 5 de noviembre: “Mi decisión es final y firme”

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

“Mi decisión es final y firme. Yo utilicé una ley, la Ley 165 de 2020 , que me faculta a convocar esta consulta”, señaló Pierluisi a preguntas de la prensa, durante un evento en el que anunció la rehabilitación del proyecto de vivienda multifamiliar Brisas de Arroyo.

El mandatario opinó que el rechazo a la consulta responde a “razones político partidistas”, al tiempo que manifestó que los opositores “no se han dado cuenta que esto no tiene que ver con sus aspiraciones personales , esto tiene que ver con el futuro de Puerto Rico desde el punto de vista de nuestro status, que el que tenemos es indigno, que el que tenemos nos limita y es vergonzoso”.

“Todos los estadistas están llamados a votar, todos los soberanistas están llamados a votar, y todos los independentistas están llamados a votar . Ya lo que hagan los partidos es otra cosa, pero esto no tiene que ver con partidos”, aseveró Pierluisi.

El rechazo por parte del Partido Popular Democrático (PPD), el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y Proyecto Dignidad no se hizo esperar. Sin embargo, el gobernador fue enfático en que “el que manda es el pueblo y el pueblo es el que está llamado a votar”.

Por otro lado, aseguró que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) no puede intervenir en su decisión .

“Aquí, no puede haber objeción desde el punto de vista presupuestario, tampoco puede haber objeción desde el punto de vista político porque es irrelevante, y en cuanto a los truenos estos de que quizás van a los tribunales, esa ley (165), que me la estudié minuciosamente, está muy bien redactada y fundamentada, así que auguro que cualquier pleito judicial es natimuerto, no va a rendir resultados”, enfatizó Pierluisi.