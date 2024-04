Pedro Pierluisi anticipa triunfo del PNP en Ponce tras renuncia de Luis Irizarry Pabón a la reelección

Descarta problemas con registro electoral

“El hecho de que no se pueda solicitar un cambio en la inscripción, como una transferencia de dirección previo a la primaria, no significa que la CEE no pueda seguir depurando la información que tiene en su haber. El hecho de que haya un término del 13 de abril para realizar transacciones en el eRE (Registro Electrónico de Electores), no significa que la CEE no pueda depurar la información”, manifestó el primer ejecutivo, quien, a preguntas de los medios, vio con buenos ojos que el Servicio de Información y Tecnología del gobierno apoye los esfuerzos del organismo electoral, incluso mediante mecanismos de inteligencia artificial.