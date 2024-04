Pedro Pierluisi cataloga como un “patrón de ataques” denuncia de que usa puestos del gobierno para su campaña

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

“Estamos en época electoral, y la persona que está haciendo los señalamientos es el mismo... Un precandidato que yo no voy a abundar porque no tengo que estar yo llamando la atención, que es lo que busca el precandidato , pero sí te puedo decir que son falsos los señalamientos”, expresó Pierluisi, a preguntas de la prensa, sobre Díaz Sánchez, un exlegislador del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Además, alegó que, entre esos 21 servidores públicos ascendidos, hay algunos que fueron promovidos a pesar de no haber pasado el examen, y, otros que pasaron el examen, pero no se les concedió el aumento por estar identificados con el PPD o con la campaña de la también aspirante a la gobernación novoprogresista, Jenniffer González .

“ Vivimos en una democracia. Aquí no se puede estar criminalizando a las personas que sean militantes, activistas del partido que sea. Las agencias son reflejo de nuestra sociedad. En las agencias, hay personal de los dos partidos principales y, posiblemente, también de los dos partidos emergentes”, subrayó Pierluisi.

Al mandatario, también se le cuestionó si había alguna diferencia respecto a la denuncia que hicieron, también el domingo, el secretario general del PNP, Hiram Torres Montalvo; y el representante José “Pichi” Torres Zamora, quienes alegan que el secretario general del PPD intervino en gestiones de una firma de consultoría con contratos con entidades públicas, en violación a lo que establece el Código Electoral, porque, como comisionado electoral alterno, no puede tener contratos en el gobierno, incluidos los municipios y corporaciones públicas.

“ Ahí, fue muy puntual. Él (Torres Zamora) dijo hasta la empresa, la identificó, explicó cuál es el esquema que está imputando, y ahora veremos cuál es la contestación , porque sí hay una restricción para la posición de comisionado electoral alterno de que no puedes tener contrato con entidades gubernamentales”, sostuvo Pierluisi.

“La diferencia es ahí, que yo no veo el patrón”, aseguró.

Insistió en que Díaz Sánchez aparentemente “tiene una agenda para llamar la atención, para hacer ataques falsos, injustos”, y dijo que no dedicará “más tiempo al asunto, porque realmente eso es lo que precisamente busca ese precandidato”.

“Las personas que se atendieron por mérito fue porque, de todos los puestos solicitados para ascensos, no pudieron ser cubiertos en el área o renglón de sargentos, que eran 90 los que estaban disponibles para las personas ser ascendidas. Dentro de ese grupo, 64 cumplieron con todos los requisitos, pues no puedo utilizar con ascensos de ese mismo rango a otros compañeros porque realmente no había nadie más dentro del registro de elegibles para que eso fuera así”, explicó la funcionaria.