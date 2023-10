Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado.

El gobernador Pedro Pierluisi dijo este lunes que la jueza Jessika Padilla Rivera seguirá al mando de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) mientras espera por la evaluación de su equipo legal en torno a la sentencia del juez Alfonso Martínez Piovanetti, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, quien determinó que el interinato de la presidenta alterna del organismo electoral “no puede ser ilimitado”.

“Eso (la decisión del juez) está en evaluación del equipo legal, o sea que todavía yo personalmente no he tomado una decisión al respecto. Es el equipo legal el que me recomendará si hay que apelar esa decisión o no. Me da la impresión que, al momento, no hay necesidad de apelar”, consideró Pierluisi a preguntas de El Nuevo Día.

Agregó que “la jueza Padilla continúa a cargo de la CEE y, como yo he dicho anteriormente, siempre estoy disponible a dialogar con el presidente del Senado y el presidente de la Cámara si quieren dialogar sobre nombramientos pendientes en la CEE”.

Martínez Piovanetti desestimó el viernes la demanda que presentó el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, contra el gobernador, ya que violaba la cláusula de separación de poderes por no haber enviado el nombramiento de un presidente en propiedad para la CEE.

El juez determinó que las solicitudes de interdicto y mandamus que requirió Dalmau Santiago eran “prematuras e improcedentes en estos momentos” y tampoco concedió la solicitud de sentencia declaratoria que pedía la parte demandante.

Martínez Piovanetti concluyó que el interinato de Padilla Rivera en la presidencia de la CEE podía “extenderse hasta tanto se nombre y tome posesión un presidente en propiedad o hasta que se levante la sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa que actualmente está en curso y que culmina el 14 de noviembre de 2023, lo que ocurra primero”.

No obstante, en su fallo resaltó que aunque la Ley del Código Electoral de 2020 permite que Padilla Rivera ejerza las facultades de la presidencia de la CEE de manera incidental y temporera hasta tanto se nombre a un presidente en propiedad, el interinato “contemplado por la propia ley no puede ser ilimitado, pues el Tribunal Supremo (de Puerto Rico) ha sido enfático en que ‘el principio de la separación de poderes no tolera los interinatos indefinidos’”.

Cuestionado sobre la determinación, el gobernador mencionó que “no descarto hacer algún nombramiento a futuro. Lo que sí es que en todo momento yo he estado velando que no se desarticule la Comisión. Que no se quede descabezada. Por eso, en lo que se hacen otros nombramientos la jueza Padilla seguirá a cargo”.

“Ya la cuestión legal está en manos del equipo legal asesorarme. Mientras tanto, como digo, yo siempre estoy disponible al diálogo. Se pueden hacer nombramientos, ya sea a la presidencia como a la presidencia alterna”, declaró.

Insistió en que “(Padilla Rivera) continúa en su puesto hasta que se nombre a otra persona al cargo y asuma el mismo en propiedad” y opinó que, con su decisión, el juez Martínez Piovanetti “le dio estabilidad a la CEE”.

El primer ejecutivo, quien abordó el asunto en una conferencia de prensa en La Fortaleza en la que anunció proyectos de infraestructura, puntualizó que “una alternativa que, gracias a Dios no ocurrió, era que (el juez) dijera que la jueza Padilla no podía continuar ejerciendo el cargo de presidenta, y ese no fue el caso”.

Por su parte, Padilla Rivera, en una entrevista telefónica con El Nuevo Día, manifestó que tras el fallo judicial continuará a cargo de la CEE.

“Nosotros estamos haciendo los deberes y responsabilidades que nos designa el Código (Electoral) como presidenta alterna. A esa posición sí fuimos nombrados y confirmados. Y precisamente lo que el Código Electoral establece es que el presidente alterno entrará en funciones cuando no haya un presidente, llámese las razones que se llamen: enfermedad, ausencia temporera o renuncia”, expresó la jueza.

Destacó que para el 14 de noviembre seguirá en su silla.

“El juez no da una orden directa hacia mi persona, así que qué vaya a pasar el 14, pues Dios sabrá. Mientras tanto, aquí (en la CEE) estamos trabajando a manos llenas”, sostuvo.