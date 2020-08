Gurabo - Tras clamar por un voto de confianza en la continuación de las primarias, el candidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP) Pedro Pierluisi prometió este sábado que se encargaría personalmente de garantizar que las elecciones generales se realicen el 3 de noviembre.

No abundó sobre las razones para mantener la fecha de los comicios, pero recordó que los puertorriqueños están obligados a seleccionar en ese día, por ley federal, al próximo comisionado residente en Washington.

Entre ruido que provocaban las bocinas de los autos y en medio de la algarabía que se formó entre sus seguidores a su llegada a Gurabo, Pierluisi puntualizó que “tan pronto tenga el favor del pueblo y esté certificado como el candidato oficial del PNP, yo me voy a meter en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y yo personalmente me voy a asegurar de que el plan de trabajo sea el adecuado, de que todas las medidas se toman para que celebremos nuestras elecciones generales como siempre ha sido el caso”.

PUBLICIDAD

“Puerto Rico siempre ha brillado por su sistema electoral y en esta ocasión no debe ser diferente. Y yo voy a estar envuelto (sic) en esta ocasión, porque yo, con el favor del pueblo, voy a ser el candidato oficial del partido, el presidente del partido a partir del lunes”, agregó.

Estableció, además, que “la carrera por la comisaría residente está establecida en la ley federal. No hace sentido tú tener dos elecciones generales, una para comisionada residente y una para el resto de Puerto Rico. El gasto sería enorme. Así que lo que hay que hacer es enrollarse las mangas, hay tiempo suficiente. Hay que hacer lo que tengamos que hacer para tener las papeletas listas, todo el andamiaje listo”.

Con su visita a Gurabo, Pierluisi hacía su último intento por capturar a sus seguidores para la contienda que enfrenta contra la gobernadora Wanda Vázquez.

En este pueblo le aventajaba a Vázquez, pues la alcaldesa Rosachely Rivera Santana, le apoya.

“No tengo la menor duda que la gente va a salir a votar por la persona que tiene capacidad. Esto se trata de capacidad y experiencia y la persona que puede echar para adelante a Puerto Rico en tiempo de muchos retos que vienen en adelante”, afirmó la gurabeña previo a darle la bienvenida a Pierluisi a su pueblo.

Rivera Santana expuso que no estaría cuando la gobernadora visite más tarde en el día su ciudad. Sin embargo, le expresó que “es bienvenida, aunque no la apoyo en este proceso eleccionario”.

PUBLICIDAD

Además de la alcaldesa, en la caravana de Pierluisi estuvieron presente los legisladores William Villafañe, Gregorio Matías, José Aponte y Carlos Rodríguez Mateo, entre otros candidatos al PNP.

Por otro lado, el precandidato a la gobernación dijo estar confiado en el triunfo que obtendrá en estas primarias.

Afirmó que espera que esta segunda ronda de las primarias transcurra “sin mayores contratiempos” y que se cierre lo más pronto posible este capítulo electoral, que se destacó por haber tenido que brindarle a los electores una segunda fecha para votar. El domingo pasado no llegaron las papeletas al 60% de los colegios de votación.

“Estoy bien contento de lo que estoy viendo en la calle. Les exhorto a todos que salgan a votar. Los que no pudieron votar el pasado domingo, que salgan a votar, se van a tomar medidas para que haya mascarilla, desinfectante, se le tome la temperatura a todos los que vayan y distanciamiento social. Y, no va a pasar lo del domingo pasado. Yo sé que no, porque ya los camiones van a estar en los pueblos con todos los maletines y las papeletas desde hoy, sábado. Así que esos colegios deben abrir a las 8:00 a.m. y esto debe fluir como no fluyó, lamentablemente, el pasado domingo”, manifestó.

El aspirante penepé también aseguró que para esta segunda parte de las primarias observa una mayor motivación de los electores de salir a votar. Señaló que así lo ha podido ver en otras caravanas y visitas a los pueblos que ha realizado en los últimos días.

PUBLICIDAD

“Lo que he visto es gran motivación para expresarse. Los que estuvieron en esos colegios y tuvieron que volver a sus casas y no pudieron expresarse, ahora tienen más ganas que nunca de expresarse. Eso es lo que yo he notado. Yo lo que quisiera es que vayan otros que no estuvieron allí el pasado domingo”, expresó.

“No dejen pasar la oportunidad, no les dejan esa decisión a otros. Estoy listo para gobernar a Puerto Rico y estoy listo para cambiar este status colonial que tenemos y lograr la igualdad”, agregó Pierluisi.

Buscará la unidad del partido

Asimismo, dijo que, una vez prevalezca, luchará por unificar al partido.

“Yo también tengo la estatura moral para unir al partido, porque hace cuatro años no prevalecí (en las primarias ante Ricardo Rosselló) y di ejemplo de lo que debemos hacer los candidatos cuando no prevalecemos. Las causas son más importantes que nuestras aspiraciones individuales. Así que cuando yo llame a esa unidad, yo sé que se va a dar por las causas, por el progreso, la seguridad que queremos para nuestro pueblo”, sentenció.

Por último, Pierluisi pidió al pueblo que pongan de su parte para lograr controlar la epidemia del coronavirus. Además, exigió al gobierno de Vázquez que realice una campaña educativa efectiva, que mejore el rastreo de casos y que se realicen más pruebas.