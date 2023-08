El gobernador Pedro Pierluisi reveló este martes que no descarta llegar a “acuerdos” con los líderes legislativos, Rafael “Tatito” Hernández y José Luis Dalmau, para la selección de un presidente y presidenta alterno para la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

Además, pese a la exigencia del presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz, de que cualquier asunto electoral -como las enmiendas al Código Electoral- se trabaje a través de él, ya que está abierto al diálogo, Pierluisi pareció no haber escuchado ese llamado.

“Esto (Código Electoral) es un asunto legislativo. Si los presidentes de los cuerpos legislativos quieren consultar con el presidente de su partido, eso no es prerrogativa mía. Ellos allá que resuelvan sus asuntos. No me voy a meter en eso”, apuntó.

Pierluisi abundó en su postura: “Ahí (en el tema del Código Electoral), se había llegado ya a un acuerdo. El liderato legislativo del PNP (Partido Nuevo Progresista) y del PPD habían llegado a un acuerdo y era básicamente que se aprobara el proyecto de enmiendas al Código Electoral que se aprobó en el Senado, pero entonces interviene el nuevo presidente del PPD. Él (Ortiz) hizo una serie de cambios ahí que ni tan siquiera se consultaron con el liderato legislativo de mi partido. Por eso, entre otras razones, ese proyecto no contó con mi aval”.

“A futuro, lo importante es que, si quieren hacerle enmiendas a ese Código Electoral, obviamente tienen que trabajarlas con mi equipo”, aseguró.

Sin embargo, el mandatario dijo que cualquier cambio en esta materia debe ser trabajado con el equipo electoral del PNP. Por ahora, las enmiendas al Código Electoral, que fueron vetadas por Pierluisi el pasado 10 de agosto, están siendo nuevamente discutidas en la Legislatura.

En cuanto a la presidencia de la CEE, Pierluisi comentó que “no descarto que el liderato legislativo en la Asamblea Legislativa, es decir, el presidente del Senado y presidente de la Cámara (de Representantes) y yo, lleguemos a unos acuerdos. Eso podría ocurrir. Obviamente, tendrían que discutirlo tanto el presidente de la Cámara (Hernández) como el presidente del Senado (Dalmau) con sus respectivas delegaciones, y yo haría lo propio con la mía”.

El primer ejecutivo no descartó “que eso (un acuerdo) ocurra, porque conviene tener la presidencia y la presidencia alterna nombradas en propiedad. Es decir, ya final y firme por el término de tiempo establecido por ley”.

Agregó que ese acuerdo podría producirse “en cualquier momento. Pienso que lo ideal es que ocurra a principios de la sesión (legislativa)”. También, dejó como una opción que la actual presidenta alterna, la jueza Jessika Padilla Rivera, permanezca en la jefatura.

“Estoy dispuesto a someter candidatos, a trabajar el asunto con el presidente del Senado y el presidente de la Cámara por el bien de la CEE y del pueblo en general. Ese proceso se puede llevar a cabo y yo espero que se lleve a cabo. Mientras tanto, la presidenta está a cargo y está haciendo una excelente labor”, manifestó.

Cuando se le preguntó si pudiese favorecer que el presidente de la CEE sea nombrado por el PNP y el presidente alterno por el PPD, Pierluisi dijo “no me voy a adelantar a los eventos”. Recalcó que no adelantaría nombres de posibles candidatos ni su afiliación política, “porque me parece que eso estaría a destiempo”.

Luego de que el PNP sometiera a los comisionados electorales de los demás partidos un listado de jueces para dirigir la CEE y fueran rechazados, le corresponde al Ejecutivo someter candidatos a la Asamblea Legislativa para su aprobación. Ambos cargos deben ser avalados por el Senado y la Cámara de Representantes.