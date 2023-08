El alza salarial de los jueces, las enmiendas al Código Electoral y la creación de incentivos para facilitar el acceso a vivienda encabezarán la agenda de la Cámara de Representantes la próxima sesión, asuntos que, en su gran mayoría, quedaron pendientes cuando culminaron los trabajos legislativos en junio, indicó el presidente de ese cuerpo, Rafael “Tatito” Hernández Montañez.

“Desde el punto técnico, sabemos que el tema de los jueces y el tema electoral son prioridad, al igual que medidas que tienen que ver con incentivos para el acceso a vivienda y par de cosas que tienen que ver con los estorbos públicos que están aprobadas por uno de los dos cuerpos”, dijo Hernández Montañez, quien dijo haber conversado sobre estos asuntos con el presidente del Senado, José Luis Dalmau.

Durante los últimos días de la pasada sesión ordinaria y a pesar de un intenso cabildeo por parte de la clase togada del país, el Senado detuvo la discusión de una medida presentada por el portavoz de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) Thomas Rivera Schatz que elevaba el salario de los jueces.

El presidente senatorial rechazó continuar con la discusión hasta que se conocieran en detalle cómo quedarían los salarios del resto de los empleados de la Rama Judicial, según su Plan de Clasificación y Retribución, que cobra efecto este martes, 15 de agosto, de manera retroactiva al 1 de julio.

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) autorizó, para este año fiscal 2023-2024, una partida de $38 millones para incrementos de sueldo en la Rama Judicial, incluidos los $11.2 millones destinados a los jueces. Sin embargo, en el caso de los togados, la distribución de los fondos requiere un mandato de ley.

“Siempre fue nuestro compromiso mover el tema porque hay los votos para así hacerlo”, enfatizó Hernández Montañez.

“No he dicho ni he comunicado cuál va a ser le resultado final porque no lo sé. No me he reunido con el caucus, más allá de la cosa procesal, pero sé que los compañeros tienen diferentes ideas sobre el asunto. El compromiso es que, una vez el Senado apruebe la medida, vamos a aprobar para obligar un comité de conferencia”, explicó el líder cameral.

Para atender el tema, en el Senado fue presentado el proyecto 1106. No obstante, las alzas estipuladas en la medida sobrepasan, en total, los $11.2 millones dispuestos en el presupuesto del gobierno para este año fiscal, por lo que la propuesta requeriría enmiendas.

En la Cámara, mientras, hay una medida que, contrario al proyecto senatorial, utiliza como base los $11.2 millones asignados en el presupuesto de este año. La medida llegó ante la consideración del pleno, pero quedó pendiente de aprobación.