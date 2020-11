Pedro Pierluisi prevaleció en la contienda a la gobernación frente a su rival Carlos “Charlie” Delgado Altieri tras la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) finalizar esta noche el conteo de votos de los 5,567 colegios electorales ubicados alrededor de la isla.

Sin embargo, Delgado Alitieri no ha mostrado señales de que vaya a conceder la derrota y en días pasados, alegó que esperaría al escrutinio general, proceso que comenzará la próxima semana.

De acuerdo con la página web de la agencia, Pierluisi logró 406,830 votos, para un 32.93%, mientras Delgado sumó 389,896, lo que significa 31.56%.

Al atender a la prensa en el Coliseo Roberto Clemente, el comisionado electoral alterno del Partido Popular Democrático, Nelson Rodríguez Vargas, dijo esta noche que no le toca a él, siendo comisionado electoral, tomar la determinación de aceptar un resultado.

Más temprano en el día, el comisionado electoral del PPD, Nicolás Gautier, alegó que faltaban alrededor de 10,000 papeletas que no fueron contabilizadas en el conteo original y tendrán que ser tabuladas en el escrutinio general. Cuando se le indicó a Rodríguez Vargas que esas papeletas no cerrarían la ventaja que lleva Pierluisi sobre Delgado Altieri, el funcinario contestó: "pero ciertamente hay una tendencia y está clara en el sistema. No obstante, tenemos que esperar a contar los últimos votos, especialmente los de las alcaldías y distritos representativos que están por márgenes pequeños”.

PUBLICIDAD

Rodríguez Vargas sí insistió en que hay 20 maletines sin abrir y 39 cuyas papeletas no han sido contadas en su totalidad.

La contienda más cerrada en todo el evento electoral fue la de la alcaldía de Culebra, donde con el 100% de los votos contabilizados, el aspirante penepé Edilberto Romero, superó por apenas dos votos al incumbente popular Iván Solís.

En total, votaron 1,137 personas. Los demás 23 votos fueron para la aspirante independentista Dolly Camareno.

La contienda irá a recuento y escrutinio a partir del martes, pero Rodríguez Vargas sostuvo que la Comisión Estatal de Elecciones tiene que responder por la alegada pérdida de un maletín de voto a domicilio que incluía 27 papeletas a la gobernación. Según el funcionario, 20 de esos votos los gestionó el PPD.

Rodríguez Vargas insistió en que candidatos como Lydia Méndez, Jessie Cortés Cintrón, Jesús Santa, Luis Raúl Torres y José Rivera Madera se impondrán en sus contiendas, a pesar de que tienen márgenes reducidos de ventaja. Tras decir que los escrutinio y recuentos tienden a ratificar los resultados iniciales, alegó que el senador Aníbal José Torres todavía tiene posibilidades de alcanzar la undécima posición por Acumulación en el Senado a pesar de que es superado por Keren Riquelme por 566.

“Las posibilidades están”, dijo Rodríguez Vargas.