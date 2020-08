A pesar de la expresa oposición del presidente Donald Trump y del líder senatorial Mitch McConnell a la anexión de Puerto Rico a los Estados Unidos, la comisionada residente, Jenniffer González Colón, alegó que el gobierno estadounidense está preparando a la isla para la estadidad y está proveyendo las herramientas económicas para el retorno al crecimiento económico.

Específicamente, González Colón habló de las zonas de oportunidad, un programa establecido en el 2017 por la administración de Trump bajo el que todavía no se ha logrado completar iniciativa alguna que impulse la economía de Puerto Rico.

“Nos están preparando. Las opciones de oportunidades que se han logrado para el 97% de la isla y que algunos demócratas quieren quitar es un mecanismo de inversión fluyendo en la economía local”, dijo González Colón, quien no precisó dónde estaban o estarían esos desarrollos.

“Están empezando”, dijo la comisionada residente.

“Esto está arrancando todavía”, justificó, entretanto, Pedro Pierluisi Urrutia, aspirante a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP).

Las zonas de oportunidad permiten que inversionistas retrasen algunos pagos de contribuciones si ese dinero lo reinvierten en las áreas geográficas que fueron incluidas en la iniciativa, ya sea por el nivel de pobreza de sus habitantes o por discreción de los gobernadores.

Una investigación de The New York Times arrojó, el año pasado, que los inversionistas que estaban participando de este beneficio contributivo habían concentrado sus inversiones en ciudades con áreas designadas a discreción de los gobernadores, ya que representaban poco riesgo de perder el dinero y mayores rendimientos que las zonas empobrecidas que pretendía favorecer la medida.

El argumento de ambos, durante una entrevista con El Nuevo Día, era que en Estados Unidos no había renuencia a conceder la estadidad a Puerto Rico pese a que, hace apenas una semana, el subsecretario de Justicia de EE.UU., Jeffrey Rosen, descartó validar el referéndum estadidad sí o no propuesto por el gobierno local, al reafirmar que no tienen claro que los electores de la isla hayan rechazado el status territorial de Estado Libre Asociado (ELA).

Pierluisi Urrutia indicó que, aun cuando haya sectores que desfavorecen la anexión de Puerto Rico a EE.UU., un respaldo a la estadidad en el plebiscito que se celebrará el día de las elecciones generales proveerá los argumentos para mover el tema en la capital federal.

“La consulta, de por sí, hace la diferencia. Tener un referéndum de estadidad sí o no tiene el potencial de cambiar el escenario totalmente. Un resultado mayoritario a favor del sí es la mejor carta de presentación que puede tener Jenniffer González y yo en Washington para hacerlo realidad. El resultado sería incuestionable porque el sí representa una opción y el no representa todas las demás opciones. Esa consulta no excluye a nadie”, dijo el aspirante a la gobernación.

El también ex comisionado residente alegó que Trump ha cambiado de opinión en diversos temas de política pública y que el Congreso cambia cada dos años, por las elecciones de medio término, por lo que estimó que existen oportunidades para cambiar el status político de Puerto Rico.

“¿Cuál es el legado más grande que puede tener un Congreso o un presidente? Expandir, fortalecer la nación. Puerto Rico es un gran activo para la nación americana y puede serlo más como el estado 51 de la nación. El que tengan en el Caribe como un puente entre los estados continentales y Latinoamérica es algo extraordinario”, dijo Pierluisi Urrutia. La jurisprudencia federal establece que en la actualidad el Congreso tiene poderes plenarios sobre la isla.

Durante la entrevista, González Colón reiteró su respaldo a Pierluisi Urrutia a solo días de la primaria novoprogresista a la gobernación.

“Yo pude haber tomado la decisión de no meterme y decir que no tengo primarias, pero esa no es mi manera de actuar… Yo consideré aspirar (a la gobernación), pero uno tiene que estar claro cuál es la realidad del pueblo y no las aspiraciones personales de un momento”, afirmó González Colón.

“La gente piensa que porque hay personas que no son fogosas, no son personas determinadas, y es muy peligroso confundir eso. He visto a Pedro en acción y con mucha elegancia, cortesía, pero determinante. Puerto Rico necesita más que un administrador, una persona que ejecute obra. Eso me llevó a respaldarlo”, manifestó la comisionada residente.