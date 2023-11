Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado.

El gobernador Pedro Pierluisi le restó mérito este viernes a la demanda incoada por el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, para que se declare vacante el cargo de presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

“Esa demanda no tiene mérito alguno. Es más, es tan claro que no tiene mérito, que alegan que no quiero llenar la vacante en la presidencia y quiero dejar a la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (Jessika Padilla Rivera) ahí indefinidamente. Pues eso no es verdad”, sostuvo el primer mandatario a preguntas de la prensa durante una actividad en Canóvanas.

Pierluisi recordó que ayer, jueves, adelantó que someterá una terna de candidatos ante la consideración de los comisionados electorales. Hoy, afirmó que la presentación de esos nombres es “inminente”.

“Ya hemos sometido otras ternas en el pasado y han sido rechazadas por los comisionados electorales; en dos ocasiones también he sometido candidatos para la presidencia y han sido rechazados también en la Asamblea Legislativa. Vuelvo a la carga, pero lo que pasa es que mi responsabilidad como gobernador es que esa Comisión Estatal de Elecciones esté funcionando todos los días, sin pausa, sin distracciones”, aseveró el mandatario.

De acuerdo con la demanda, presentada ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, el 30 de agosto, Pierluisi, “motu proprio, decidió que no nominaría más jueces” para la presidencia de la CEE, y que Padilla Rivera fungiría como presidenta en propiedad, sin el aval de la Legislatura, “violentando así el derecho del Senado a evaluar las nominaciones y considerarlas, como exige la propia ley”.

Pierluisi enfatizó que someterá nuevos nombres para la jefatura de la CEE, pero lamentó que, al momento, las figuras que ha entregado para consideración han sido rechazadas, tanto por los comisionados electorales como por la Asamblea Legislativa.

El pasado 3 de julio, Francisco Rosado Colomer anunció su retiro de la presidencia de la CEE, efectivo el 11 de ese mes.

Bajo el Código Electoral vigente, la confirmación de un presidente o presidente alterno de la CEE requiere –de no haber consenso entre los comisionados electorales– el favor de dos terceras partes de los miembros del Senado y de la Cámara de Representantes.

Entre los nombres que sometió el Partido Nuevo Progresista (PNP) para llenar la vacante en la CEE figuraron el juez Jorge Rivera Rueda y a la jueza Cyndia Enid Irizarry. Los comisionados electorales no lograron unanimidad en ninguno de los nombramientos, lo que le dio al gobernador un período de 15 días naturales para remitir el nombramiento a la Legislatura.

Pierluisi retiró la designación de Rivera Rueda días después de someterla ante la Asamblea Legislativa, mientras que el nombramiento de Enid Irizarry fue rechazado por la Cámara de Representantes.

La pugna por la jefatura se da a dos semanas de que inicie el período oficial de radicación de candidaturas ante la CEE para las elecciones de 2024.

“Lo increíble aquí es que todos los que designo, no les dan paso. ¿Quién está siendo intransigente aquí? Es obvio que estoy haciendo un esfuerzo por tener a alguien en la presidencia y los que se están oponiendo son los que no están cooperando. Y yo voy a insistir y seguir, o sea que ese caso se va a caer en cantos, porque si parte de la premisa de que estoy tratando de dejar allí indefinidamente a la jueza Jessika Padilla, mis actos contradicen claramente esa alegación”, puntualizó Pierluisi.