Mientras el Partido Nuevo Progresista (PNP) se prepara para someter nuevos candidatos para la jefatura de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), el líder del Senado, José Luis Dalmau Santiago, anunció este viernes que presentó un nuevo recurso legal en el que solicita que se declare vacante el cargo de presidente del ente electoral, cuyas funciones ejerce la jueza Jessika Padilla Rivera.

“Una vez más, nos vemos forzados a recurrir ante el Poder Judicial para que ordene al gobernador Pedro Pierluisi cumplir con la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El gobernador, en su obstinación, instruye a la presidenta alterna a que permanezca en el cargo, a pesar de que una determinación judicial le expuso claramente que su término como interina finalizó el pasado 14 de noviembre a las 12:00 de la medianoche”, planteó Dalmau Santiago por escrito.

De acuerdo con el líder senatorial, la demanda también requiere que el primer ejecutivo remita un nombramiento en propiedad para la dirección de la CEE.

Pierluisi adelantó el jueves que su colectividad presentará, próximamente, una terna de tres candidatos para la jefatura del ente electoral. Además, hizo un llamado a que las partes involucradas en la selección de la jefatura de la CEE –los comisionados electorales y la Asamblea Legislativa– sean “prudentes y razonables”.

Una demanda previa presentada por Dalmau Santiago fue desestimada en el Tribunal de San Juan. En ese caso, el presidente del Senado argumentó que Padilla Rivera, a cargo de la CEE desde el 11 de julio, no está legalmente facultada para asumir la jefatura del ente electoral.

El juez Alfonso Martínez Piovanetti, del Tribunal de San Juan, desestimó la demanda por prematura. Sin embargo, advirtió que el interinato de Padilla Rivera “no puede ser ilimitado”.

“El gobernador no puede abrogarse la facultad de controlar unilateralmente, ni el proceso de nombramientos, ni el proceso electoral. Me he visto en la obligación de defender un proceso electoral equitativo, al tiempo que se defiende la separación de poderes, el balance entre estos y la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en un asunto que tiene el mayor de los significados en nuestra democracia, como lo es el voto”, puntualizó Dalmau Santiago.