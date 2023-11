Vieques – El gobernador Pedro Pierluisi lamentó la derrota del nombramiento del juez Francisco Rosado Colomer para un ascenso al Tribunal de Apelaciones, al acusar a los senadores de no evaluar justamente al pasado presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

“Lo que me apena es que, en vez de votar a base de los méritos de la persona, votan a base de otras consideraciones. O sea, había que juzgarlo como jurista, como juez, no a base de que fue presidente de la CEE designado por este servidor. Es como si lo quisieron castigar porque se había desempeñado como presidente de la CEE luego de que yo le asigné el cargo, y eso no me parece justo con el juez y no me parece que es la manera que debe proceder el Senado cuando están pasando juicio por las personas designadas a cargos en el gobierno”, afirmó Pierluisi a la prensa durante un evento en Vieques.

La designación de Rosado Colomer –juez superior desde 2011– fue derrotada por el Senado en la noche del martes, al cierre de la penúltima sesión ordinaria del cuatrienio. El nombramiento judicial de Rosado Colomer expira el 1 de diciembre.

Rosado Colomer presidió la CEE desde septiembre de 2020, luego de la debacle en las primarias del Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático (PPD), por lo que lideró al organismo durante el caótico escrutinio de las elecciones generales de ese año. Luego, permaneció en el cargo ante la falta de consenso entre Pierluisi y el liderato legislativo del PPD para nombrar un sucesor, hasta que renunció en julio de este año.

“En este caso, la trayectoria del juez, como juez, tenía unas evaluaciones positivas en su desempeño como juez superior. (…) Están., básicamente, mandando a la calle aun gran juez innecesariamente”, esbozó Pierluisi.

El Senado, por otro lado, sí aprobó la designación de la exprocuradora de las Mujeres Lersy Boria a un asiento en el Tribunal Apelativo. Tras salir de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres en agosto de 2022, Boria ha fungido como subsecretaria del Departamento de Estado.

Firme apoyo a incremento salarial

De otra parte, Pierluisi reiteró su deseo de que los jueces reciban un aumento salarial, luego de que el Senado colgara la medida legislativa que hubiera dado paso al ajuste, que cuenta con fondos autorizados por la Junta de Supervisión Fiscal.

“Es importante poder reclutar gente buena para la judicatura y, ciertamente, la compensación económica es uno de los factores que (un candidato) va a tomar en consideración”, dijo el primer ejecutivo.

El Proyecto del Senado 1292 contemplaba aumentos que oscilaban entre $22,164 y $29,556 anuales para los togados, en función de su jerarquía. Paralelamente, el miércoles, el Tribunal de Primera Instancia celebró una vista para atender las demandas presentadas, de forma separada, por el juez apelativo Ricardo Marrero Guerrero y por la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura, que buscan forzar la implementación de los aumentos bajo la premisa de que los fondos están presupuestados para este año fiscal.

“Me solidarizo totalmente con ese reclamo de aumento salarial para los jueces. Veremos primero qué se resuelve en el tribunal y, después, si el asunto no se ha resuelto por la vía judicial, se puede retomar (a nivel legislativo) en ese entonces”, dijo Pierluisi en alusión a la sesión legislativa que inicia en enero.