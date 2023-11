Ponce – La controversia que rodea al suspendido alcalde del Partido Popular Democrático (PPD), Luis Irizarry Pabón, imputado de, supuestamente, solicitar dinero a directores y empleados de confianza para pagar un préstamo personal de $50,000 que utilizó para su campaña electoral de 2020, levanta pasiones en la Ciudad Señorial.

Durante un sondeo realizado por El Nuevo Día en la Plaza Las Delicias, a pasos de la Casa Alcaldía, ciudadanos defendieron férreamente a Irizarry Pabón, mientras otros tomaban con pinzas los señalamientos de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) o declinaban opinar por temor a sufrir represalias.

“Me ha sorprendido porque el alcalde es tremenda persona y lo apreciamos demasiado. Es un caballero en todo el sentido de la palabra y me apena mucho lo que le ha sucedido. Yo espero en Dios, que Dios lo ayude y pueda salir de esto”, expresó Raymond Quiñones Chardón, quien añadió que no esperaba estas denuncias sobre el alcalde.

En esa línea, el hombre residente en la urbanización Jardines del Caribe esbozó que, aunque no conoce personalmente al ejecutivo municipal, votó por él en las pasadas elecciones generales. Añadió que, a su juicio, Irizarry Pabón se ha desempeñado muy bien durante su primer término al mando del mencionado ayuntamiento.

“Creo en la inocencia del alcalde”, agregó. “No he tenido contacto directo, pero se ha desempeñado como tremenda persona y como tremendo alcalde. Me duele mucho por lo que ha pasado… Yo no esperaba que le fuera a pasar esto a él porque se ha portado muy bien con los empleados, le subió las horas”, abundó el ponceño.

Ponce, Puerto Rico, 2 de noviembre de 2023. PR HOY, END. La alcaldesa interina del municipio de Ponce, Marlese Sifre Rodríguez, convoca conferencia de prensa al asumir las riendas de la administración municipal mientras que el alcalde Luis Irizarry Pabón es investigado por presuntas violaciones a la Ley de Ética Gubernamental, llevada a cabo en la Casa Alcaldía de ese pueblo. En la foto Raymond Quiñones Chardón, residente de Ponce. FOTO POR: carlos.rivera@gfrmedia.com Carlos Rivera Giusti / GFR Media Alcaldía Ponce Marlese Sifre Rodríguez (Carlos Rivera Giusti)

Asimismo, Sacha Maldonado, otra residente de la Ciudad Señorial quien se encontraba sentada en uno de los bancos de la plaza pública, no opinó sobre los señalamientos que pesan contra Irizarry Pabón en la esfera estatal, pero sí criticó el desempeño que ha tenido el ejecutivo municipal desde que asumió el mando de la alcaldía.

“No creo que haya sido un buen alcalde. Todo sigue igual. No he visto ningún cambio… Tenemos el parque (Julio Enrique) Monagas cerrado todavía. No hay diversión para los niños acá en Ponce. Todo va empeorando”, comentó Maldonado.

Por su parte, Estrella Borrero Martínez, otra ciudadana que caminaba por la plaza, destacó que aunque ha escuchado críticas dirigidas a que el alcalde no estaba haciendo nada por el municipio, a su entender Irizarry Pabón sí estaba trabajando no solo por el bien del pueblo, sino también de Puerto Rico.

“Están diciendo que él no está ayudando esto aquí, a la ciudad, pero él está haciendo lo mejor posible para ayudar a Puerto Rico, para que Puerto Rico y el pueblo echen hacia adelante. Puerto Rico no está bien. Hay mucha violencia. Aquí en Ponce hay que arreglar las carreteras y las luces. Hay muchos hoyos en esa autopista”, abundó.

Otro ciudadano –quien no se identificó por temor a represalias- agregó que “no creo en la inocencia del alcalde, porque no puedo asegurar que no sea cierto lo que se le acusa, que es bastante serio. Tiene muchas personas a su alrededor que le están haciendo daño y estas podrían ser las consecuencias. El tiempo dirá”.

“No me puedo identificar porque rápido toman represalias con uno”, justificó.

Igualmente, Enrique Colón, otro residente que se encontraba cerca del Parque de Bombas, expresó que el alcalde es una buena persona.

“El alcalde es el mejor aquí en Ponce. Es bien bueno. No creo en nada de eso de los señalamientos en su contra. Yo creo que va a salir airoso (del proceso judicial). Todo el mundo dice que es bueno y no lo creo capaz de cometer un acto de corrupción”, dijo.

Sin embargo, Luis Dalmau, otro ciudadano, destacó que, aunque Irizarry Pabón, como toda persona que enfrenta un proceso judicial, tiene derecho a defenderse y a ser considerado inocente, en su caso, nunca pondría las manos en el fuego por un político.

“No pondría las manos en el fuego por ningún político porque muchas veces llegan al poder y el poder los ciega y terminan cometiendo actos que juraron al país que no harían. Ahora, el tiempo dirá si hizo lo que se alega”, puntualizó.

Irizarry Pabón ganó las elecciones de 2020 tras recibir 30,117 votos sobre la exalcaldesa del Partido Nuevo Progresista (PNP), María “Mayita” Meléndez, quien obtuvo 13,099, seguida de Ramón Rodríguez del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) con 3,053, y José Víctor Madera del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) con 2,488, según los datos del escrutinio general publicados por la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).