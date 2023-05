Con entusiamo y la expectativa de que quien asuma las riendas del Partido Popular Democrático (PPD) sea capaz de “poner en orden la casa” y promover la unidad, seguidores de la Pava han comenzado a llegar hasta los 115 centros de votación a través de toda la isla para elegir al nuevo presidente o presidenta de la colectividad.

Aunque se trata de una elección inusual, los votantes aplaudieron que el proceso sea uno democrático y le hicieron un llamado al liderato actual a dejar a un lado las riñas por el bien del Partido Popular.

“Necesitamos una persona que sea dinámica, que no le tenga miedo a meterle mano a lo que sea y por el que vamos a votar demostró eso durante (el huracán) María y durante la pandemia y eso es lo que necesitamos. Es un muchacho joven y agresivo, porque también se necesita cierta agresivadad, porque lo que tenemos allá arriba, llegan allá arriba y se creen que son los reyes, que mandan y no hacen nada”, expresó Zaida Muñoz.

La presidencia del PPD se la disputan el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández; el representante Jesús Manuel Ortiz y la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado.

Votantes en la escuela Agustín Stahl de Bayamón. (Carlos Rivera Giusti)

Los alcaldes, agregó, son los que están mas cerca del pueblo, de la gente y conocen sus necesidades. Como primer paso, dijo, la persona que resulte victoriosa tiene que organizar la colectividad y “poner en orden la casa”. “Se la pasan peleando entre ellos mismo y eso es ridículo. Se tienen que poner de acuerdo y no estar con ese tirijala, porque actúan como niños. Hay que darle la oportunidad a la juventud y muchos de estos políticos que han estado ahí por años creen que ese es su trabajo de siempre y no, no puede ser”, agregó Muñoz.

Raymond Collazo, comerciante, sostuvo que es momento que los partidos reconozcan la necesidad de descentralizar los servicios gubernamentales. “Ninguno de los gobiernos actuales quiere aceptar lo que es inevitable, que es darles más responsabilidades a los municipios, bajar la dependencia que hay en el gobierno central. Por lo tanto, voy a votar por el alcalde, porque entiendo que él va a hacer todo lo posible por hacer esp”, expuso en referencia a Hernández.

El Nuevo Día visitó la escuela Agustín Stahl, en Bayamón, a las 10:00 a.m. Aunque en todo hubo un movimiento continuo de electores, en su mayoría personas de la tercera edad, no había fila al momento de ejercer el voto.

Algunos votantes –que prefirieron no identificarse- se quejaron por una aparente “desorganización” durante el proceso. De hecho, varias personas llegaron al plantel a votar para enterarse que no era el colegio que les correspondía. “Están desorganizados”, sostuvo un hombre.

Para Jesús Hernández Díaz era meritorio participar de la elección especial porque cree en la importancia del derecho al voto y de que posiciones, como la presidencia de una colectividad, sea ocupada por alguien elegido por el pueblo y no en procesos cerrados. “Hay sangre joven, hay gente que está entrando en esto porque, obviamente, tiene interés en el beneifico del país y creo que es lo correcto”, señaló.

Al igual que otros compañeros electores, reconoció que existe “una especie de crisis institucional en términos de la gobernanza”, aunque, sostuvo, es un factor que también se extiende al Partido Nuevo Progresista que, junto al PPD, -a su juicio- son los que tienen oportunidades de prevalecer durante una elección general. “Hay que aspirar a mejorar en términos de la gobernanza. Los cambios que ha habido de gobierno se debe, mayormente, a gobiernos que han sido deficientes…”, dijo al sostener que hay entusiasmo entre los populares. “Pero lo importante es aspirar a que el país progrese y eche para adelante”, expuso.

Migdalia Rivera ha estado involucrada en los procesos que ha enfrentado el PPD a través de su trabajo como funcionaria de colegio y líder de precinto. Por ello, sostuvo, que el primer paso debe ser la reorganización de la colectidad e integrar al organismo “personas nuevas, gente joven, diferente y con ideas nuevas”.

“Si seguimos con lo mismo, con las mismas personas, con las mismas ideas…y el mismo rumbo, la confianza se va mermando. La sociedad hoy día está cambiando y necesita alguien diferente, no más de lo mismo”, señaló Rivera, quien votó a favor de Ortiz.

“No solamente es ser, tal vez, una cara bonita, sino que tiene que tener la experiencia y el conocimiento. Haber trabajado por años y saber lo que es la cosa política, que tenga personas que lo apoyen y que tenga la capacidad de lograr los cambios que necesita el partido”, expuso. “Esos líderes son los que nos van a dar rumbo y nueva dirección para lograr un triunfo en las próximas elecciones y seguir las ideologías, los propósitos y postulados del Partido Popular”, agregó Rivera.

Raymond Rosario también madrugó para votar y, al momento de la conversación, esperaba que más personas llegaran a ejercer su derecho. Estimó la participación –al igual que ha dicho parte del liderato- entre 50,000 y 60,000 electores. Aunque, otros han hablado de 80,000.

“Es temprano en la mañana y todavía hay gente que debe estar en la iglesia y atendiendo otros asuntos, hay otros que están trabajando…pienso que ya después de mediodía podemos tener una idea de cuál sería la participación real”, señaló Rosario.

Dijo que la persona que asuma la dirección de Partido Popular se enfrenta a un reto complicado, esto ante las derrotas de la colectividad en los dos pasados comicios electorales, particularmente en el cargo a la gobernación. “Evidentemente venimos de unas situaciones anteriores donde hemos tenido varias derrotas. Entonces, pienso que es importante que esa persona tienda a unir las huestes del partido y que pueda lograr consensos en los asuntos medulares del partido”, señaló.

Por otra parte, Gloria López Rivera, también apeló a la unidad del PPD y a que ese nuevo presidente o presidena “sea una persona disciplinada que luche por el pueblo antes que satisfacer sus propios intereses”. “Hay que buscar recuperarnos”, señaló.