Con la candidatura a la gobernación como telón de fondo de la contienda y luego de unos tres meses de campaña entre los aspirantes, los afiliados al Partido Popular Democrático (PPD) elegirán mañana al sucesor de José Luis Dalmau Santiago como máximo líder de la colectividad.

“Veo al alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, y a (el representante) Jesús Manuel Ortiz como que se están luchando ese primer lugar. Al principio, daba la impresión de que Luis Javier tenía una delantera, se le veía con una cubierta mediática y alcance mayor. He visto que, en las últimas semanas, Ortiz ha apretado el paso en sus apariciones públicas, en su desempeño en los debates. Me cuesta trabajo identificar ahora mismo cuál de los dos tiene mayor probabilidad de ganar”, expresó el ex comisionado electoral del PPD Guillermo San Antonio Acha.

Junto a Ortiz y Hernández, compite la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, quien fue la primera que se postuló a la presidencia, en enero pasado, cuando igualmente adelantó su intención de buscar la candidatura a la gobernación. San Antonio Acha sostuvo que Maldonado, a base de su presencia en redes sociales y actividades públicas, quedaría en la tercera posición.

Si bien Hernández cuenta con el respaldo de un grupo nutrido de alcaldes populares –a quienes lidera como presidente de la Asociación de Alcaldes–, el exsenador y analista político Eudaldo Báez Galib considera que el resultado de las elecciones generales de 2020, cuando Carlos “Charlie” Delgado Altieri obtuvo un 31.8% en la carrera por la gobernación, le juega en contra tanto al ejecutivo municipal villalbeño como a Maldonado.

“Yo diría que ser alcalde, en este momento, no les beneficia tanto. El partido acaba de pasar por una candidatura a la gobernación de un alcalde, que fue ‘Charlie’ Delgado (alcalde de Isabela por 20 años antes de optar por la gobernación). La base del partido tuvo esa experiencia y es muy probable que entiendan que ese experimento que hubo, la primera vez que un alcalde (fuera de San Juan) se postula por el PPD, al ser fallida, pueda afectar a los dos candidatos que son alcaldes”, expresó Báez Galib.

Independientemente de la percepción de apoyo que se pueda haber tenido sobre los tres aspirantes a lo largo del proceso de campaña, Báez Galib puntualizó que, en los últimos días previo al evento, se pueden suscitar dinámicas que alteren significativamente el resultado.

“Aun cuando estés adelante, existe lo que yo llamo la campaña de teléfonos, que personas que puedan estar atrás en este momento logren que líderes importantes del partido inicien una campaña de última hora llamando a sus seguidores, llamando a sus amigos, a las personas que le tienen respeto”, afirmó el también ex comisionado electoral del PPD.

Báez Galib y San Antonio Acha coincidieron, por separado, en que los niveles de participación que se registren mañana darán una idea de la fortaleza que pueda mantener la Pava de cara al 2024, particularmente luego de su peor desempeño histórico en la contienda por la gobernación.

Planificación electoral para 100,000 votantes

El comisionado electoral del PPD, Ramón Torres Cruz, explicó que, tras diálogos con representantes de los tres candidatos a la presidencia, se optó por preparar una logística a base del 50% de los electores populares que participaron en las primarias de ley de 2020. En aquel evento, donde se decidió la candidatura a la gobernación, se emitieron unas 218,900 papeletas.

“Eso nos pone en un poco más de 100,000 votantes. De ahí, se empieza a construir el andamiaje del evento. Los colegios y centros de votación están basados en casi 100,000 votantes. Si fuesen más de 100,000, yo estoy preparado con una contingencia para llegar hasta 162,000 papeletas, que fue lo que imprimí. Tengo una contingencia ‘Plan C’, que no la publico, pero es una contingencia para hacer llegar papeletas adicionales a todos los centros si fuese necesario”, afirmó el funcionario.

El PPD habilitó unos 108 centros de votación para los 114 precintos electorales en que se divide el país. De esa forma, la inmensa mayoría de los precintos contará con un centro, al tiempo que habrá unos seis centros de votación que acogerán a electores de dos precintos. Estas excepciones se dan en Vega Alta, Aguadilla, Yauco, Adjuntas, Gurabo y Las Piedras, todos municipios organizados en dos precintos.

Cada centro de votación contará con, al menos, dos colegios (salones), incluyendo uno para atender a electores añadidos a mano. En total, habrá 350 colegios habilitados.

San Antonio Acha planteó que una participación de 100,000 electores representaría un resultado “contundente” para la Pava y el ganador del evento, pero pronosticó una movilización distante de esa cifra.

“Me parece que será una primaria de algunos 50,000 electores. El PPD, teniendo más de 400,000 personas que votan (en las elecciones generales), debería poder movilizar 100,000, pero no creo que los ánimos del electorado y las pasiones que ha levantado esta primaria viabilicen eso”, dijo el abogado, quien sostuvo que una participación por debajo de 40,000 personas sería preocupante.

Báez Galib, por su parte, coincidió en términos generales con San Antonio Acha. “Estoy pensando (en una participación de) alrededor de 50,000 a 60,000. El hecho de que haya pocos colegios es demostrativo de que no hay una expectativa grandísima de votar”, dijo.

Segunda elección abierta

En el PPD, es la segunda ocasión que se realiza una elección abierta para escoger al presidente. En 1994, recordó San Antonio Acha, más de 400,000 afiliados eligieron a Héctor Luis Acevedo entre cinco aspirantes, bajo la premisa de que se convertiría también en el candidato a la gobernación en los comicios de 1996.

Ante la presión de sectores de la Pava, Dalmau propuso inicialmente una elección abierta para agosto del año pasado, que luego fue descartada ante el frágil panorama financiero del PPD y la falta de tiempo. Posteriormente, se fijó el 26 de febrero de este año, como parte de la Asamblea General, pero en última instancia también se pospuso la elección.

Para Báez Galib, el escenario ideal para el PPD de cara a noviembre de 2024 sería que el ganador de la contienda presidencial se solidifique como el líder que igualmente aspirará a la gobernación.

“Si el que gane logra revolucionar el partido, llevarlo a una cima, conseguir dinero, resolver el asunto filosófico y evitar las luchas internas, tendría una gran posibilidad de ser el candidato a la gobernación. Pero, si no (logra resultados positivos), sería una carga tremenda para esa persona”, dijo el exlegislador, comentando que ese complejo escenario puede haber sido una de las razones estratégicas para que figuras como Dalmau y el senador Juan Zaragoza, interesados en la candidatura a la gobernación, obviaran la carrera por la presidencia.

Torres Cruz, en tanto, mencionó que, en el evento, habrá entre 1,800 y 2,000 funcionarios, lo que incluirá un representante de cada aspirante por colegio y otro “institucional” del PPD, que ya fueron designados. Los colegios de votación estarán abiertos entre 8:00 a.m. y 3:00 p.m., y Torres Cruz anticipó un conteo manual que concluya a pocas horas del cierre de las casetas.

“Siendo bien conservador, espero entre dos horas y dos horas y media tener números bastante cercanos al final. Espero que los colegios más cercanos y menos densidad poblacional estén reportando dentro de una hora; los más lejanos y con mayor densidad poblacional, como Mayagüez, en hora y media o dos horas”, expresó el comisionado electoral.

El escrutinio de actas –que se realizaría en caso de que el resultado de la noche del evento arroje una diferencia mayor al 0.5% del total de votos– deberá comenzar el martes y extenderse hasta el viernes, dijo Torres Cruz. Si, por el contrario, se registra un resultado que amerita recuento, este proceso se extendería por entre cinco y siete días.