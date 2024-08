PPD defiende el “plan de recaudos” para la candidatura de Jesús Manuel Ortiz

“Ahora bien, lo que no vamos a hacer es recaudar, para luego darle la espalda al pueblo que hoy no se siente representado por la clase política. Esas son las aspiraciones por las que vamos a luchar incansablemente. Lo que no vamos a hacer es recaudar dinero a cambio de defender a LUMA. Eso no va a pasar. Tampoco utilizar las agencias de gobierno como ATH para los operativos políticos”, agregó.