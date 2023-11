En busca de fortalecer su presencia en la Asamblea Legislativa, el Partido Popular Democrático (PPD) presentará, en las próximas elecciones, cuatro aspirantes por acumulación en cada uno de los cuerpos legislativos, dos menos que los que postuló en los pasados comicios.

“La realidad política del Puerto Rico de hoy no es la misma de los pasados 20 años. Hoy existe una pluralidad electoral, una diversidad diferente a la que ha habido en los pasados años, y es nuestro deber como partido garantizar que continuemos siendo una mayoría en la Cámara y en el Senado”, afirmó el presidente del PPD, Jesús Manuel Ortiz, en conferencia de prensa.

“Hemos decidido que la manera de fortalecer nuestra papeleta por acumulación es nominando cuatro candidatos en cada cuerpo legislativo. Estamos convencidos que esa decisión va a fortalecer nuestra papeleta legislativa, que es el propósito fundamental aquí”, agregó.

En las pasadas elecciones, el PPD presentó seis candidatos a legisladores por acumulación para cada cámara. El secretario general Gerardo “Toñito” Cruz recordó que la colectividad logró colocar, entonces, a José Luis Dalmau y Juan Zaragoza, en el Senado, y a Ortiz y Héctor Ferrer Santiago, en la Cámara de Representantes.

“Al nominar cuatro en cada uno de los cuerpos legislativos, garantizamos que los cuatro puedan entrar y mantener la mayoría en Cámara y Senado. Esto representa una ganancia de dos escaños adicionales”, sostuvo Ortiz.

Precisó que la Junta de Gobierno del PPD hizo una evaluación de los cargos electivos antes de tomar la decisión.

Cruz recordó que la Constitución de Puerto Rico dispone que habrá 11 escaños legislativos en el Senado y la misma cantidad en la Cámara por acumulación, pero le corresponde a cada partido determinar cuántos presenta en la papeleta. Enfatizó que, durante las pasadas elecciones, la Pava y el Partido Nuevo Progresista han tenido de seis a dos legisladores por acumulación en cada cuerpo legislativo.

Cruz reconoció que ninguno de los partidos políticos existentes tiene la capacidad, de acuerdo con su base política, para elegir seis candidatos por acumulación a base de los votos íntegros. En las elecciones del 2000, el PPD logró llevar a la Legislatura cinco legisladores por acumulación, lo que bajó a cuatro legisladores en los comicios del 2004.

“Uno pensaría, de ordinario, ‘pues los postulamos todos a ver si ganamos’. No ocurre así porque, si uno mira un mapa de Puerto Rico, es a base de los votos que se acumulen en cada precinto, por lo tanto, la probabilidad es que no gane ninguno porque diluye tanto el voto que no va a elegir a ninguno”, explicó Cruz.

En las elecciones del 2012, cuando el PPD ganó la gobernación y la Legislatura, fue la última vez que la colectividad logró que el electorado apoyara seis de sus candidatos por acumulación en Cámara y Senado. Para las elecciones del 2016, la cantidad de legisladores populares electos por acumulación volvió a bajar a cuatro y, en 2020, se redujo a dos en cada cuerpo legislativo.

“La realidad es que ya no tenemos los votos íntegros suficientes, ninguno de los partidos políticos, para decir ‘cualquiera de nosotros puede elegir seis (legisladores por acumulación)’”, apuntó el secretario general del PPD.