La oficialización de la precandidatura a la gobernación del representante Jesús Manuel Ortiz coloca al Partido Popular Democrático (PPD) en un escenario de “temor y expectativa”, en medio de una contienda primarista en la que pueden surgir heridas que tengan el efecto de restarle votos a la colectividad y, por lo tanto, provocar que pierda las elecciones, opinó el exsenador y analista político Eudaldo Báez Galib.

Para Báez Galib, las primarias en el PPD colocan al partido “a la expectativa, en una situación de miedo, de temor que, de hecho, es la expectativa que también ocurre en el Partido Nuevo Progresista (PNP) por su primaria (entre Pedro Pierluisi y Jenniffer González). Es de miedo a que haya divisiones, porque divisiones implican pérdida de votos”.

El también exsecretario general y excomisionado electoral de la Pava recordó que esta situación se acentúa si se considera que el PPD, frente al PNP, tiene una base numéricamente menor. Y es la base la que vota en primarias, expresó.

“No es lo mismo debatir contra el de otro partido, que esperan que seas duro, fuerte, incisivo, porque en realidad no vas a perder votos tuyos, sino que podrías ganar votos de indecisos y de terceros. Pero en una primaria no, porque quienes en realidad intervienen en ella no es el popular periferal o que analiza. Es lo que se conoce como el ‘corazón del rollo’, que es muy emocional y muy dado a ser carismático. Le adjudican a su líder cualidades que hasta, a lo mejor, no tenga”, puntualizó Báez Galib.

Ortiz González anunció este lunes, a través de sus redes sociales, sus intenciones de correr para la gobernación de Puerto Rico.

“Te pido que me acompañes el próximo 16 de diciembre en el Centro de Convenciones Ernesto Ramos Antonini, en Barceloneta, donde oficializaré mi aspiración para servirte e iniciaré mi conversación del Puerto Rico del futuro”, expresó Ortiz González en su anuncio.

El legislador comenzó su mensaje relatando sus vivencias laborales desde el municipio de Vega Alta, donde dijo haber comenzado su carrera laboral en uno de los supermercados del pueblo.

“Quienes gobiernan hoy llegaron al poder haciéndote promesas sabiendo que no te las iban a cumplir. Te prometieron un país próspero, que funcione. Te prometieron que harían que las cosas pasen; y lo único que han hecho es enriquecerse ellos y sus allegados”, afirmó.

Entre las presuntas deficiencias que mencionó en su discurso, el representante resaltó la falta de arreglos luego de los desastres naturales, problemas con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y la ausencia de médicos especialistas en el país, entre otros.

Además, ofreció al electorado su experiencia, sensibilidad, juventud y fuerza para ser “la Fuerza Nueva que levanta a Puerto Rico”.

De inmediato, su ahora contrincante en una primaria, el senador Juan Zaragoza, dio la bienvenida a Ortiz González y lo invitó a debatir ideas.

“Desde hoy, le hago un llamado a designar un grupo de trabajo que coordine foros públicos en toda la isla, comenzando este próximo mes de diciembre con una discusión amplia sobre el tema de la corrupción, que es un asunto prioritario y el cual nos dará la oportunidad a ambos de presentar propuestas para erradicarla, al igual que el inversionismo político. Este tipo de foro nos permitirá hacer un contraste con los candidatos del Partido Nuevo Progresista y darle profundidad y seriedad a esta contienda entre hermanos populares”, manifestó Zaragoza en declaraciones escritas.

Ortiz González, a través de entrevistas radiales, respondió a Zaragoza que él decidiría cómo manejar su campaña.

“Sí hay una división”

A juicio de Báez Galib, el presidente del PPD “está más bien tratando de evitar un confrontamiento porque es inevitable que en los debates haya golpes duros que fuercen a la otra parte a golpear también”.

“Ese intercambio -luego de la primaria- podría significar el futuro de un partido político, porque sí hay una división y cada uno de los líderes tiene seguidores ciegos, se molestarían muchísimo con que insulten a su candidato”, declaró Báez Galib no sin antes recordar que el popular, cuando se molesta, se abstiene de votar.

Y aunque el presidente del PPD, en su mensaje, criticó la alianza entre el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), al catalogarla como una movida que “busca ser novedosa, pero en realidad pretenden allegarse al poder para saciar agendas que nada tienen que ver con mejorar la calidad de vida de los que vivimos aquí”, Báez Galib destacó que los partidos incipientes pudiesen recibir votos de populares a raíz de las ronchas que podrían quedar de la primaria entre Zaragoza y Ortiz.

“Esos partidos emergentes en estas elecciones están mucho más organizados, con más presencia y demostraron algo bien importante (en las pasadas elecciones): que son viables”, expuso Báez Galib.

Además, cuestionó qué pueden debatir o discutir “dos personas de un mismo partido que no sea ‘yo soy mejor que tú'”.

“Yo creo que Zaragoza está consciente de que hay unos issues en los que él puede apuntarse el triunfo. Cuestiones económicas y administrativas. Y aunque Jesús Manuel debate muy bien, ante la gente sería difícil debatir un asunto de Hacienda con un exsecretario de Hacienda”, afirmó el exlegislador.

Zaragoza oficializó primero su intención de aspirar a la gobernación por el PPD, aunque reveló que le hicieron acercamientos para que desistiera e intentara ser alcalde de San Juan, lo que declinó. Esta será la segunda primaria consecutiva que tendrá el PPD por la candidatura a la gobernación.

Ortiz ascendió a la presidencia de su partido el pasado 12 de mayo, tras vencer en una elección especial al alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, luego de un recuento de votos. Hernández endosó al representante para la gobernación.

“Me siento identificado con Jesús Manuel Ortiz porque, al igual que yo, representa una nueva generación de servidores públicos que nos hemos formado desde la realidad del sentir del pueblo”, comentó Hernández.

Para el cargo de comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández Rivera también oficializó su candidatura el pasado 5 de noviembre, pero no ha endosado a ningún aspirante a la gobernación.

