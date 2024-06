PrendeTuVoto: una campaña que busca que la “generación del calentón” llegue a las urnas en noviembre

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

“ Necesitamos apostar a nuestra juventud y necesitamos apostar a que esa participación electoral de les jóvenes transforme la conversación de los temas que se están viendo en la política del país , porque somos la generación que vamos a tomar las riendas del país, eventualmente, si no nos siguen empujando y nos siguen sacando”, expresó Kari Claudio Betancourt , directore de La Tejedora , una entidad que busca potenciar el liderazgo de las personas jóvenes y que forma parte de la coalición.

En la iniciativa, participan La Tejedora, 9 Millones, Mentes Puertorriqueñas en Acción, True Self Foundation, Pública Espacio, el Centro de Economía Creativa, Plataforma Eje y La Escuela de Liderazgo Político y Comunitario de Yabucoa.

"Es una campaña no partidista que parte de la premisa que votar es un derecho humano", sostuvo Kari Claudio Betancourt.

Durante el diálogo –dirigido por Eunice Ortiz , de Mentes Puertorriqueñas en Acción, y Natalie Caraballo , de Vota Fácil–, se abordaron las luchas que llevaron a tener el derecho al sufragio, cómo los cambios políticos se dan a paso lento, la baja consistente en la participación electoral, la desconfianza en el sistema electoral y hasta lo que se gana y se pierde cuando se decide salir o no a votar.

“¿Qué pasa cuando no votamos? Bueno, que hay unos grupos que sí están organizados, que van a salir a votar no importa qué. Así que, cuando no salimos a votar, lo que hacemos es viabilizar que se perpetúe el statu quo”, dijo Caraballo, durante el conversatorio, en el que se pudo escuchar las posturas de los presentes sobre la importancia de la participación activa en los procesos democráticos.