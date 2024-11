Proyecto Dignidad tiene los ojos puestos en varias alcaldías

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

“Son algunas de las alcaldías donde tenemos el ojo puesto, pero no negamos que, en otras zonas de Puerto Rico , como Naguabo… así que estamos a la expectativa de que empiecen a llegar esos resultados”, expuso.

Martínez sostuvo que la Asamblea Legislativa tuvo en sus manos la oportunidad de enmendar el Código Electoral y atender las áreas que provocaron fallas en las elecciones pasadas, pero la desaprovechó. “Estas fueron cosas que se pudieron haber trabajado con anterioridad. Estamos hablando de que tuvimos tres años para prepararnos para los comicios, y yo creo que el pueblo se pregunta qué sucedió en estos tres años, por qué no se pudieron atender esas dificultades y por qué fueron minimizadas” , expuso.

“Esperamos que, en el próximo cuatrienio, la Legislatura atienda responsablemente y diligentemente este tema, porque se trata de la democracia. No podemos conformarnos con... meros ensayos”, agregó, al reconocer que, para esta noche, con mucha probabilidad, no habrá resultados certeros. “Esta disfunción que tenemos, en estos momentos, en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) fue crónica de una muerte anunciada” , apuntó.

Al momento de la conferencia, cerca de las 5:30 p.m., el candidato a la gobernación de Proyecto Dignidad, Javier Jiménez , no había llegado a la sede de la colectividad, ni tampoco las candidatas a la Asamblea Legislativa, Joanne Rodríguez Veve y Lisie Burgos , quienes buscan la reelección.

Para Martínez, gran parte de los problemas surgidos hoy, martes, también son resultado de la “incapacidad” de la CEE para manejar los votos adelantados. “El PNP (Partido Nuevo Progresista) aseguraba que no iba a haber ningún tipo de problema y que ese voto iba a estar completamente contabilizado previo a las elecciones y sabemos que no ha sido así” , expresó.

“El problema es que educamos, pero, entonces, tenemos un sistema (electoral) que no es robusto y que no está preparado para la carga. En mi opinión, (la CEE) sí se colgó. Y, no solo eso, sino que, bajo este reglamento, en el pasado, demostró ser un fracaso y aun así... hay una negación en atender las situaciones que ya se presentaron en el pasado”, expuso Martínez.