El publicista argentino Ramiro Argulla aseguró este martes que espera llegar a un acuerdo económico con la candidata a la gobernación por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Alexandra Lúgaro, luego de que el partido publicó un vídeo que, según él, es una copia de un comercial que había realizado en su país hace 11 años.

Reveló que tras advertir a Lúgaro a través de su cuenta de Twitter que no podía “clonar” el anuncio, ambos han tenido varias conversaciones.

“Ella me pidió disculpas, muy bien, justificándose con esto de que era una inspiración y que no había encontrado a quién pedírsela (la autorización). Pero, bueno, de cualquier manera no se puede usar. Accedió a bajarlo de las redes por el momentoy ahora estamos discutiendo qué acuerdo económico ella puede pagar, porque por esto hay que pagar, es un delito. No es que a mí me interese la plata (el dinero), pero yo no puedo presentar un precedente, que alguien se salga con la suya, que me haya copiado un comercial como este, porque, entonces, dejo libre a todas las personas que quieran tomar campañas”, estableció en una entrevista en Informe 79 (Mega TV).

PUBLICIDAD

“No puedo dejar este antecendente sin consecuencia porque no es bueno para lo que viene”, añadió. “No es bueno robar una idea para una causa que lo que reclama es no robar”, recalcó.

Argulla indicó que está asesorado legalmente para, en caso de que no lleguen a un acuerdo económico, demandar a Lúgaro. Dijo que espera llegar a un acuerdo con la abogada este semana, pues hoy dialogaron por tercera vez en la semana. Hasta ahora, Lúgaro no se ha expresado sobre este tema.

El publicista también destacó que “el truco” tras el anuncio que produjo en su país es alertar sobre el posible robo de las elecciones y no, necesariamente, el reclutamiento de voluntarios para contar los votos.

“Por eso es que digo que me robó que no me robó un vídeo, me robó una idea grande para decir que estas reclutando voluntarios y decir que se están robando los votos”, dijo.

Antes de circular el comercial, Lúgaro publicó un vídeo en Facebook adelantando que la intención de la campaña era adaptar el anuncio argentino.

“Encontré este anuncio, un anuncio de hace 11 años en Argentina que no solamente me encantó, me cautivó, me inspiró tanto y evocó en mí unos sentimientos... con la misma indignación pero con la misma pasión para el cambio y para defender esto que estamos haciendo”, expresó