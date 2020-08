En una publicación de Twitter, un publicista argentino de nombre Ramiro Agulla le dijo a la candidata a la gobernación por el Movimiento Victoria Ciudadana, Alexandra Lúgaro, que no puede “clonar” un anuncio de campaña de su autoría.

En días recientes, Lúgaro compartió en sus redes sociales un vídeo para pedirle a los jóvenes inscribirse como funcionarios de colegio. Días antes, la abogada advirtió en sus redes sociales que la ideal de la producción había sido tomada de una campaña del país sudamericano.

“Te quiero pero no puedes clonar mi comercial de esa forma”, escribió Agulla en Twitter.

En la publicación incluye un enlace a su comercial que cataloga como “original” y un enlace al del MVC que señala como un “copy paste”, en referencia a que se trató de una copia fiel y exacta.

En otros intercambios por Twitter, Agulla indicó: “Avísenme los publicistas si necesitan algo más. Yo sigo haciendo campañas en Latam (Latinoamérica) para que ustedes las usan sin tener que trabajar. A los portorriqueños -que son gente maravillosa- les mando un abrazo grande. Siempre la hemos pasado bien allí”.

En declaraciones a Primera Hora, la gerente general de la agencia de publicidad de Agulla, Florencia Rao, indicó que no emitirían declaraciones sobre la controversia hasta que contacten a Lúgaro o a su representación legal.

El comercial de Agulla fue parte de la campaña a de Francisco de Narváez en 2009, cuando ganó como diputado en la provincia de Buenos Aires, venciendo al expresidente argentino Néstor Kirchner.

Medios argentinos atribuyen que Agulla, junto con el también publicista Carlos Baccetti, revolucionaron la publicidad en Argentina.

Antes de circular el comercial, Lúgaro publicó un vídeo en Facebook adelantando que la intención de la campaña era adaptar aquel anuncio argentino.

Introducción - Defiende El Voto ¡Claro que estoy emocionada... si el lunes a las 6 pm sale nuestro primer video! Escucha de qué se trata y si desde ahora la idea de defender nuestros votos te llama o te inspira, regístrate para ser funcionario (a) de colegio en: www.defiendeelvoto.com #Lúgaro2020 #DefiendeElVoto #UnDía Posted by Alexandra Lúgaro on Saturday, August 22, 2020

Dijo que lo encontró cuando estaban buscando qué tipo de campaña hacer para estas elecciones para Victoria Ciudadana.

“Y en eso, encontré este anuncio, un anuncio de hace 11 años en Argentina que no solamente me encantó, me cautivó, me inspiró tanto y evocó en mí unos sentimientos... con la misma indignación pero con la misma pasión para el cambio y para defender esto que estamos haciendo”, expresó.

Así que decidieron “rehacer ese mismo vídeo que habíamos visto en Argentina, particularmente en cuatro áreas que pudiésemos hacer, pero de alguna manera atemperada a la realidad en Puerto Rico”, afirmó Lúgaro.