Tras, el domingo pasado posponerse en algunos precintos electorales las primarias del Partido Nuevo Progresista (PNP) y del Partido Popular Democrático (PPD), la electora Carmen Damaris Quiñones- quien no pudo votar – y los aspirantes a la candidatura de la gobernación Pedro Pierluisi, Wanda Vázquez, Eduardo Bhatia y Carlos Delgado Altieri acudieron al Tribunal Superior para que revisara esa determinación de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

El Tribunal Supremo revisó todas sus peticiones y emitió ayer una opinión. Aquí resumimos lo que dijo el Tribunal y que usted debería saber si quiere ir a votar en las primarias de su partido.

¿Cuándo continuarán las primarias?

Las primarias se reanudarán el domingo 16 de agosto de 2020.

¿El PNP y el PPD tendrán votaciones el mismo día?

Sí. El Tribunal Supremo estableció que ambos partidos realizarán primarias en aquellos colegios en los que no se pudo efectuar la votación de su colectividad.

¿A qué hora será el periodo de votación?

Los colegios deben permanecer abiertos en el horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

PUBLICIDAD

¿Las personas que ya emitieron su voto el domingo pasado pueden volver a votar?

No. Esos electores ya completaron su proceso de votación y los votos válidamente emitidos serán contados cuando finalice la primaria.

¿Quiénes pueden votar?

Todo elector inscrito que no pudo votar el domingo 9 de agosto porque sus colegios no recibieron los materiales o los que aun recibiendo los materiales no pudieron comenzar el proceso de votación.

¿Cómo sé si mi colegio está entre los que abrirán este domingo?

En su portal electrónico la Comisión Estatal de Elecciones colocó una lista que indica los precintos, unidades electorales, municipios y centros de votación que estarán abiertos para la primaria del PNP y otra lista con esa misma información para la primaria del PPD. Usted puede acceder a ellas a través de esta dirección electrónica: http://www.ceepur.org/primarias/docs/CentrosVotacion.pdf

¿Cuándo se contarán y divulgarán los resultados?

Los votos se procesarán y se informarán los resultados de cada una de las candidaturas en primarias una vez haya finalizado el proceso de primarias que iniciará el domingo 16 de agosto. Es decir, a partir de las 4:00 p.m., cuando cierren los colegios y los funcionarios de colegio terminen el cuadre de sus respectivos centros de votación se irán publicando los resultados. El Tribunal prohibió la divulgación de resultados parciales.