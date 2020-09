El ex primer vicepresidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Ramón Bauzá, indicó este martes que pese a que inicialmente había aceptado ocupar la secretaría del ente electoral, desistió en su intención.

Bauzá reconoció que ayer el comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista, Héctor Joaquín Sánchez, le preguntó si estaría disponible para el cargo luego de retirarle la confianza al secretario Ángel L. Rosa y solicitarle la renuncia.

“Pero después me puse a pensarlo, ayer mismo. Y como tengo pensión y hay una ley que restringe a los pensionados a cierta cantidad (de salario), consideré que no me es factible salir de mi retiro para ir a trabajar en lo más duro de la época electoral y por la mitad del sueldo”, dijo Bauzá a preguntas de El Nuevo Día.

Contactado por este medio, Sánchez dijo que cuenta con otra persona para ocupar la secretaría de la CEE.

“Ya aceptó. Se llama Thais Serrano. Viene de la Cámara de Representantes”, dijo.

Agregó que Serrano dirigió varias comisiones en la Cámara de Representantes, la más reciente, la de Gobierno.

Sánchez dijo que aunque aún no recibe la carta de renuncia de Rosa, insistirá en la misma y en el nombramiento de Serrano. Agregó que el secretario se acogió a una licencia por enfermedad que vence el domingo.

“Él no presentó la renuncia, simplemente cogió una licencia por enfermedad”, afirmó.

Recalcó que el cargo de Rosa es uno de confianza, al tiempo que reconoció que le corresponde al presidente de la CEE, Francisco Rosado Colomer, dejarlo o sacarlo de su posición.

Sánchez le exigió la renuncia ayer a Rosa al no estar satisfecho con su desempeño y luego de que trascendiera que solicitó acogerse al retiro y que su pensión se calculara como base el salario estipulado en el nuevo Código Electoral, que es más alto y equivale al sueldo de un juez superior del Tribunal de Primera Instancia.

Ese asunto era desconocido para el pleno de la CEE y causó molestia, dijo Sánchez.