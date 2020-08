Funcionarios de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) recibían esta tarde las últimas papeletas y terminaban la confección de los maletines de cara a la apertura de mañana de los colegios electorales en las primarias de los partidos Nuevo Progresista (PNP) y Popular Democrático (PPD).

El presidente de la CEE Juan Ernesto Dávila Rivera indicó que los camiones con las papeletas deben estar ya en las Juntas de Inscripción Permanente (JIP) a eso de las 5:00 a.m. de mañana para ser referidas a los colegios de votación.

“Se va a cumplir. No habrá retrasos”, prometió el funcionario en una entrevista (Telemundo).

Aunque inicialmente se alertó sobre retrasos en la llegada de las papeletas de la imprenta, Dávila Rivera sostuvo que se cumplirá con lo previsto y que estas llegarían hoy para ser incluidas en los maletines que se enviarán a los colegios.

El comisionado electoral del PPD, Lind O. Merle Feliciano, indicó que temprano en la tarde de ayer esperaban por la entrega de unas 250,000 papeletas para completar los 5,433 maletines. Sostuvo que estarán trabajando hasta tarde hasta completar la entrega de estos materiales en los colegios.

Dijo que la imprenta avanzó más con las papeletas del penepé y que eso violaba los acuerdos a los que se habían llegado.

La comisionada electoral del PNP, María Dolores Santiago, quien no contestó los mensajes de este diario, previamente había señalado que le faltaban 381,000 papeletas de la elección especial para escoger al sustituto del ahora exsenador Larry Seilhamer.

“No hay opción. Tenemos que completarlo. En el tiempo que tenemos hay que hacerlo y tienen que aparecer las papeletas. Vamos a bregar para que lleguen todos los maletines por la mañana. Si pasa algo y no llegan será mi culpa y de nadie más”, dijo Merle Feliciano.

El comisionado electoral del PPD indicó que los problemas que había con los colegios electorales en Aguada y Manatí fueron resueltos. No obstante, al cierre de esta edición aun no se había decidido sobre una moción para cambiar una de las instalaciones en Luquillo porque en el lugar no había servicios de agua o electricidad, dijo Merle Feliciano.

El viernes, el presidente de la CEE indicó que en estas controversias se debe tratar de mantener el centro de votación ya anunciado a los electores. La CEE estableció un sistema en el que un votante puede enviar un mensaje de texto con su número de elector al teléfono (787) 338-1616 y recibirá un mensaje de respuesta con información del centro que le toca para emitir su sufragio.

La CEE había informado que están preparados para atender entre 200,000 y 300,000 electores en cada primaria. Sin embargo, no se tenía un estimado certero de participación puesto que es la primera vez que el Partido Popular Democrático (PPD) elige a su candidato a la gobernación. Además, la pandemia del COVID-19 desalienta participantes y Puerto Rico sufrió intensos cambios demográficos a raíz de los huracanes y los terremotos ocurridos en los últimos años.

En total, se espera que el domingo el PNP tenga 2,600 colegios electorales y el PPD, 1,800. Estos estarán distribuidos en 1,509 centros de votación. Algunos de estos centros fueron ubicados en canchas bajo techo o carpas debido a que las estructuras que usualmente albergan a los electores resultaron afectadas por los sismos de inicios de este año.

Las primarias comenzaron el viernes con el voto de los confinados y el voto a domicilio de personas con problemas de movilidad. Hoy fue el voto adelantado.

Los electores deberán llegar a los centros de votación con sus mascarillas puestas para evitar la propagación del COVID-19. También tendrán que guardar distancia.

Los partidos establecieron procesos especiales para que los que tengan síntomas que puedan asociarse al COVID-19 puedan emitir su sufragio.

En los colegios ordinarios de votación se hicieron ajustes como la aplicación de tinta indeleble rociando la sustancia al dedo en lugar de colocarlo dentro de un frasco como se ha hecho en los procesos previos. Del mismo modo, se proveerá desinfectante de manos y guantes. Ayer, unos colegios usaron una modalidad de servicarro en la que los electores completaban todo el proceso en el aislamiento de su automóvil.