El exponente urbano René Pérez Joglar calificó como una “demostración de miedo” el proceso de recusación que inició en su contra la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y aprovechó la coyuntura para, junto al candidato a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, hacerle un llamado a la juventud a inscribirse y ejercer su derecho en las elecciones generales en noviembre.

“Es una demostración de miedo, no porque mi voto vaya a cambiar las cosas, sino porque están intentando que nueva gente no sea parte del proceso y eso es lo contrario a lo que la mayoría de los presidentes del mundo piden”, sostuvo Joglar.

El viernes, el cantante puertorriqueño, quien es residente en San Juan, apareció en una lista de electores contra quien la CEE inició un proceso de recusación. De inmediato, rechazó la determinación del organismo y sostuvo que su domicilio está en la isla y que ha pagado sus impuestos locales.

“La gente no debe tener miedo de inscribirse porque yo voy a poder votar y ustedes, todos los que se inscriban… van a poder votar”, dijo al describir el asunto como una “soberana estupidez”.

PUBLICIDAD

Joglar y Dalmau sostuvieron una conversación hoy por la plataforma de Zoom que, posteriormente, compartieron con sus seguidores a través de las redes sociales.

El candidato a la gobernación, por su parte, explicó que el proceso que enfrenta Joglar ante la CEE no quiere decir que no podrá votar en las elecciones, sino que ahora el organismo empieza una investigación que incluye la presentación de evidencia que corroboré el domicilio y la celebración de una vista administrativa.

Dijo que las razones que justifican una recusación es que la persona que esté solicitando la identificación esté muerta, que la identidad electoral sea falsa, que no tenga la ciudadanía americana y que el domicilio oficial no esté en Puerto Rico. “Todo el mundo sabe que tú, no solamente has vivido aquí toda tu vida, que este es tu domicilio, aquí tú tienes propiedad…”, señaló.

“Aquí lo que hay es un intento de intimidación y ha ocurrido durante todo el periodo de este cuatrienio, de que el partido de gobierno ha arrastrado los pies, el gobierno ha impedido que los jóvenes se inscriban”, agregó Dalmau

El senador independentista recordó el evento histórico que vivió el país hace justamente un año a través del cual el pueblo -través de su militancia en la calle- logró la renuncia de Ricardo Rosselló al cargo de la gobernación. Este suceso, dijo, ha inspirado a muchos jóvenes a participar del proceso electoral.

“Lo que quieren es usarte a ti de ejemplo para, de alguna manera intimidar a esos jóvenes que se quieren inscribir y quieren participar, y yo creo que lo que van a lograr es lo contrario”, anticipó Dalmau.

PUBLICIDAD

Dalmau recordó que las Juntas de Inscripción Permanente (JIP) operan de lunes a jueves de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y los viernes hasta las 4:30 p.m. La fecha para inscribirse es hasta este próximo 14 de septiembre.

“Que les sirva da los jóvenes de inspiración de que ahora le toca el turno a ellos”, puntualizó Dalmau.