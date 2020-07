La confirmación del contagio con COVID-19 de un aspirante a la Cámara de Representantes por el Partido Popular Democrático (PPD) detonó ayer la cancelación de las actividades de campaña en la calle de numerosos candidatos y precandidatos de diversos partidos políticos, incluidos algunos de los aspirantes a la gobernación.

Las aglomeraciones de público en los mítines políticos han sido censuradas por expertos en salud que han advertido sobre su potencial riesgo de contagio con el nuevo coronavirus, y han reclamado su suspensión ante el repunte de casos confirmados que experimenta el país.

El lunes, al ser cuestionada sobre sus actividades de campaña, en la que se le ha visto en la calle sin mascarilla, la gobernadora Wanda Vázquez Garced dijo que había instruido a su equipo a suspender todo evento que propiciara la acumulación de personas. No obstante, un par de horas después, participó en una actividad proselitista junto a medio centenar de personas en un local cerrado.

Play VideoBajo fuego Wanda Vázquez por sus eventos de campañaLa gobernadora celebró un mitin, rodeada de seguidores, horas luego de lanzarle una advertencia al pueblo por no cumplir con las medidas de distanciamiento social. Así respondió al ser confrontada.

Ayer, la alerta la dio el resultado positivo de Armando Legarreta, aspirante a representante del PPD por el Distrito 15, que compone los municipios de Hatillo, Camuy y Quebradillas.

Legarreta, residente en Camuy, participó de varias actividades políticas durante el pasado fin de semana, según su página de Facebook. Por ejemplo, el domingo estuvo en una caravana en Hatillo en la que participó el alcalde de ese municipio, José “Chely” Rodríguez, entre otros candidatos.

El aspirante popular todavía procesaba la muerte por COVID-19 de dos queridos vecinos, cuando lo llamaron para decirle que su prueba molecular había llegado positiva, y los primeros pensamientos que le llegaron fue su mamá, de 80 años de edad, la docena de miembros de su núcleo familiar y aquellos correligionarios con los que en los últimos días ha estado de campaña política.

Al escuchar la noticia, se quedó en su carro y empezó a llamar a una larga lista de familiares, políticos y militantes con los que tuvo contacto más cercano y también en su centro de trabajo.

Al menos hasta hoy, Legarreta ha estado asintomático. Se hizo la prueba como parte de un protocolo que ha seguido, ya que trabaja en el área de administración en un centro de salud en Quebradillas, relató el aspirante a legislador a El Nuevo Día.

Legarreta se fue de la casa donde vive con su mamá para permanecer aislado por los próximos 14 días y hasta que una prueba molecular confirme que ya no tiene COVID-19. La campaña política presencial quedó suspendida.

Al igual que él, ayer durante la tarde una larga lista de candidatos, como Eduardo Bhatia, Manuel Calderón, Ramón Luis Nieves, Jesús Manuel Ortiz y Luis Vega Ramos anunciaron que suspenderían las actividades de campaña presenciales. El presidente del PPD, Aníbal José Torres, anticipó anoche que hoy divulgará junto a otros organismos de la colectividad algunas determinaciones y recomendaciones para realizar actividades ante la pandemia del coronavirus.

A continuación, los aspirantes a la gobernación discuten cómo continuarán sus campañas ante la amenaza del COVID-19.

Wanda Vázquez Garced

Pese a que la gobernadora anunció, el lunes, que suspendía todo acto político ante un repunte de casos COVID-19, horas después se reunió con seguidores. Cuestionada ayer sobre este hecho, dijo que acudió al encuentro como un “acto de deferencia”.

“Era una cortesía. Yo creo que lo menos que podía hacer era ir allí a explicarle cuál había sido mi determinación en término de la campaña”, dijo. Además, cuestionó si la fiscalización a su campaña es igual con los demás candidatos.

“Yo, verdaderamente, veo que solamente la fiscalización se la hacen a esta candidata”, alegó. No explicó por qué permitió la aglomeración de gente en una actividad en Guaynabo. Su director de campaña, Jorge Dávila, confirmó que los eventos políticos sucesivos serán modificados para evitar las conglomeraciones. “Prospectivamente, ese tipo de actividad está cancelada”, dijo.

Pedro Pierluisi

Al momento, no hará cambios en su campaña, aunque sigue buscando opciones para llevar su mensaje sin que sea un riesgo para la gente. Dejó claro que evalúa la situación “día a día”.

“Y si tenemos que hacer ajustes mayores, así los haremos. Hemos cambiado los locales de algunas actividades y pospuesto otras para asegurar que protegemos a nuestros funcionarios y seguidores”, afirmó en declaraciones escritas.

Precisó que las caravanas o “rallies” son el mecanismo de menor contacto y de mayor distanciamiento físico con el electorado porque el candidato “va en tarimas y saluda desde lejos a personas”.

Reconoció que la pandemia es la nueva realidad a la que hay que adaptarse, “salvaguardando siempre la seguridad de nuestra gente”. Pero dijo que “todos debemos poner de nuestra parte y darejemplo”.

Alexandra Lúgaro

En entrevista con El Nuevo Día, dijo que continuaría con sus visitas a municipios para participar de los encuentros llamados “Lúgaro en la plaza”.

Recalcó que mantiene el distanciamiento social y el uso de mascarilla y desinfectante de manos. Pero, antes del cierre de esta edición, el Movimiento Victoria Ciudadana divulgó un comunicado en el que se anunció la cancelación ayer de la llegada de Lúgaro a la plaza de Arecibo.

“La renovada preocupación por parte de la ciudadanía con respecto al COVID-19 llevó a la colectividad a que se priorice la salud y la cautela sobre la campaña política. En lugar de la actividad presencial, se hará un evento virtual a través de la página del distrito de Arecibo de Victoria Ciudadana”, se indicó en el comunicado con expresiones de las candidatas al Senado por el distrito de Arecibo, Yamira Colón Rosa y Annette Jiménez.

Eduardo Bhatia

Consciente del repunte en los casos del COVID-19, el senador Bhatia ordenó la cancelación inmediata de las “actividades presenciales” de su campaña “que causarían aglomeraciones masivas de ciudadanos”. Dijo que su prioridad es la salud de la gente.

“Continuaré consultando con epidemiólogos sobre la marcha y atento a las recomendaciones del ‘task force’ médico. Durante este tiempo, seguiré conectando con miles y miles de ciudadanos a través de las redes, los medios de comunicación y en otras actividades limitadas en las que se pueda mantener un estricto control salubrista. Mi llamado a todos los candidatos es a que adopten medidas similares por el bienestar del pueblo puertorriqueño”, sostuvo.

Criticó que la gobernadora tiene “un doble discurso” cuando dijo que cancelaba sus actividades políticas por las próximas dos semanas y luego acudió a una de ellas. “Fue una imprudencia enorme”, sentenció.

Carmen Yulín Cruz

La alcaldesa de San Juan no estuvo disponible ayer para entrevista con El Nuevo Día. Pero, a través de un tuit, dejó claro que suspendía todos sus eventos políticos.

“Respetar al pueblo requiere poner sus intereses por encima de los míos. Durante las próximas dos semanas, no haré caravanas y ajustaré mi campaña a la realidad que vivimos como país. El mensaje llegará por radio, televisión y por las redes. Seguimos SIN MIEDO”, escribió en su cuenta.

Previamente, Josian Santiago, director de campaña de Cruz, había anticipado que anunciarían cambios. Santaigo aprovechó para indicar que la gobernadora “no ha dado el mejor ejemplo” de las medidas de seguridad que se deben mantener a raíz de la emergencia que ha provocado la pandemia.

“No es la primera ni segunda vez en que le está requiriendo al pueblo tomar medidas, y ella por su lado hace todo lo contrario”, sentenció el también alcalde de Comerío.

Carlos Delgado Altieri

Decidió posponer todas las actividades multitudinarias hasta nuevo aviso. “Eso incluye caravanas, caminatas, y todas aquellas actividades que puedan poner personas en riesgo de contagio”. Sin embargo, inicialmente Delgado Altieri había dicho a este medio que se mantenía “en la calle”.

Destacó que su equipo de campaña mantiene un protocolo de seguridad. “Todo el mundo siempre está con mascarilla. En la medida que se puede, tenemos a alguien que toma la temperatura en cada actividad. Cada cual permanece resguardado en vehículos”, apuntó.

Además, dijo que cuando está en una tarima, se aseguran de mantener el distanciamiento social y el uso de mascarilla. Respecto a las acciones de la gobernadora, dijo que demuestran “ambivalencia”.

“Envía mensajes confusos al país como ha estado ocurriendo con esto de la pandemia y otros asuntos gubernamentales. Por esa actitud, se ha hecho daño a sí misma y le ha hecho mucho daño también al país”, dijo.

Eliezer Molina

El candidato independiente a la gobernación dijo que no hará cambios en su campaña porque, hasta el momento, no ha participado ni impulsado actividades proselitistas masivas y de contacto directo con la gente.

“Yo no voy por ahí en caravana ni nada de eso. Me estoy reuniendo con todos los líderes multisectoriales”, afirmó, al aclarar que toma todas las medidas de seguridad necesarias. Recalcó que no tiene contacto directo con el electorado.

Molina también ha adoptado como norma en su campaña no recaudar donativos políticos. Sobre la gobernadora Vázquez Garced, Molina dijo que ha demostrado su “hipocresía”. “No le puedo dar credibilidad a lo que dice”, agregó luego que la primera ejecutiva participara de un acto político en el que, según se aprecia en un vídeo, no hay distanciamiento social alguno.

Juan Dalmau

El candidato a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) destacó que su campaña no gira en torno a actividades multitudinarias. “No son con aglomeración de gente y estamos siguiendo las recomendaciones de distanciamiento social y del uso de mascarillas”, afirmó.

Aun así, dijo que estaba “muy atento” a las estadísticas de casos positivos al COVID-19. Entretanto, sostuvo, se mantiene activo en las redes sociales y en foros ofrecidos a través de plataformas virtuales.

“Lo único que habíamos retomado es la repartición de hojas casa a casa, pero como lo estamos haciendo es sin que haya interacción física directamente con las personas. Se saluda de lejos y se sigue caminando. Básicamente, eso es lo que continuaríamos haciendo salvo que la gravedad de las circunstancias obligue a tener que repensar”, aseveró.

Dalmau hizo un llamado a la gobernadora Wanda Vázquez a que se dirija el país “mediante el ejemplo”. Agregó que la actividad política a la que fue la gobernadora el lunes “nunca debió haber ocurrido”.

César Vázquez

El candidato a la gobernación del Proyecto Dignidad destacó que no están haciendo actividades políticas en la calle. “Hicimos una asamblea este sábado, pero le repartimos a todo el mundo una mascarilla y teníamos todas las sillas con distanciamiento físico y el uso de soluciones de alcohol era constante”, explicó Vázquez, quien es médico de profesión.

“Nosotros nos seguimos reuniendo por medios cibernéticos”, agregó. Vázquez, de paso, cuestionó la acción de la gobernadora de decir que suspendía sus actividades políticas y luego participar de una.

“Se supone que nuestra primera prioridad sea la vida de la gente y, en ese sentido, debemos motivar a nuestros seguidores y al público general de que se cuiden y tengan responsabilidad personal y social porque nos va la vida. Y esta idea de que el COVID-19 solamente afecta a personas mayores es equivocada. En el segundo grupo de mayor incidencia, está la gente de entre los 40 y 49 años. Ahí, es cuando sabes si al político le importa la gente o posicionarse”, sentenció.