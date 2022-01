Nota de la editora: Esta es la segunda de una serie de entrevistas a los cinco candidatos que se disputan la alcaldía de Guaynabo en la elección especial del Partido Nuevo Progresista el 15 de enero.

---

Reforzar la seguridad del municipio e invertir los recursos económicos en la prestación de servicios esenciales a la ciudadanía son dos de las prioridades en la agenda del entrenador y abogado Ricardo “Ricky” Aponte Martínez, candidato a alcalde de Guaynabo.

“La criminalidad ha aumentado, la gente no se siente segura, y de ahí es que se deriva todo porque, si no hay seguridad, la gente no va a salir a divertirse, los niños no van a salir al parque y, al ocurrir eso, el Municipio no obtiene los ingresos esperados por el pago del IVU y las patentes”, detalló Aponte Martínez.

PUBLICIDAD

De obtener el favor del pueblo de Guaynabo en la elección especial del Partido Nuevo Progresista (PNP), el primer paso de Aponte Martínez será fortalecer la Policía Municipal revisando las escalas salariales, otorgando rangos de paso por mérito y no “amiguismo”, e implementando un programa para incentivar el trabajo durante el turno nocturno, la educación continua y la asistencia perfecta.

La Policía Municipal, dijo, cuenta con 160 agentes, y llegó a tener 400. “Queremos retomar las rondas preventivas por las comunidades para garantizar y preservar la seguridad de las comunidades, rehabilitar los cuarteles municipales y poner a funcionar el Centro de Mando Virtual que está inoperante desde el huracán María”, compartió.

Cambios y propuestas similares para el resto de la empleomanía del ayuntamiento, como la revisión de las escalas salariales y del plan de reclasificación, también estarían entre las prioridades de su administración. “Nuestros empleados han sido olvidados por mucho tiempo durante la administración de Héctor O’Neill y Ángel Pérez, y un empleado que no está contento, que no está motivado, no va a hacer un buen trabajo”, expresó.

Aponte Martínez, de 46 años, posee un bachillerato en Educación Física de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y una maestría en Ciencias del Ejercicio de la Florida International University (FIU). Tras completar los estudios, comenzó un negocio de entrenamiento y, en 2006, decidió hacer un Juris Doctor en la Universidad Interamericana, el cual finalizó en 2010.

Actualmente, comentó, no practica la abogacía, pero trabajó en la Oficina de Asuntos Legislativos en el Capitolio y como asesor legal del exalcalde Héctor O’Neill. Su carrera en el servicio público incluye también la dirección del Consorcio Guaynabo-Toa Baja, cargo que ocupó por tres meses durante la incumbencia de Ángel Pérez.

PUBLICIDAD

“Mi tiempo en la posición fue bien poco porque mi visión era diferente a la de Pérez, y seguí mi camino”, explicó el candidato que, entonces, aceptó un trabajo con el equipo de los Miami Marlins, en Florida, estado donde estuvo tres meses para el 2018. Hoy, su negocio de entrenamiento está “sólido”, afirmó.

Trayectoria política

No se trata del primer turno al bate de Aponte Martínez para dirigir los destinos de Guaynabo. Participó en las primarias del 2020, donde Pérez resultó favorecido para correr a un nuevo término. Atribuyó esa derrota a que no pudo hacer la campaña que tenía planificada debido a las restricciones por el COVID-19.

“La gente está cansada también de las dinastías familiares y de los apellidos. No tenemos que regresar al trabajo en administración donde se gastó mucho dinero en demandas para tranzarlas”, dijo.

En esta contienda, Edward O’Neill Rosa aspira a seguir los pasos de su padre, Héctor O’Neill, quien dirigió el ayuntamiento más de dos décadas. O’Neill Rosa también retó a Pérez en las primarias del 2020.

“El único candidato que puede derrotar al hijo de O’Neill se llama Ricardo Aponte, y la gente de nuestro municipio es sabia y no va a regresar al pasado. Se va a encaminar al futuro con una persona nueva”, aseguró sobre sus expectativas para la elección que se realizará el 15 de enero.

Ricardo Aponte junto a su esposa, la abogada Melisa Ramírez, su hija Alana, de 10 años, y el perro de la familia, Brandon. (Teresa Canino Rivera)

“El problema no son los ingresos”

Sin duda, los municipios del país enfrentan serios problemas económicos debido, principalmente, a los recortes en sus ingresos y las aportaciones gubernamentales. No obstante, para Aponte Martínez, el verdadero reto está en “cómo se gasta el dinero”.

PUBLICIDAD

“Tenemos que evaluar los contratos, y los servicios que no son esenciales se tienen que eliminar porque se tienen que canalizar los fondos en los servicios esenciales de nuestra gente. Hay necesidad de una sana administración y transparencia”, expresó el padre de una niña de 10 años.

Dijo que trabajaría mano a mano con los pequeños y medianos comerciantes y en el desarrollo de alianzas público-privadas para poner en funcionamiento propiedades municipales como el parque La Marquesa, el Centro de Bellas Artes y el Museo de la Música. “El Museo de la Música paga un millón (de dólares) en préstamo, pero hoy día no te genera nada. Tenemos que propiciar el crecimiento económico”, expuso.

Aponte Martínez indicó que el enfoque de su administración sería uno de transparencia y sana administración, por lo que procuraría transmitir todas las subastas públicas.

Mientras, en la página web del Municipio de Guaynabo, publicaría todos los contratos y sus cuantías, protegiendo información sensitiva. “Otra cosa es contratar directores que sean competentes y que cumplan con los requisitos de la plaza a ocupar. En la actual administración, tenían personas que no cumplían con esos requisitos”, afirmó.

Mientras, dijo, se encuentra inmerso en la campaña y sosteniendo reuniones con grupos pequeños debido a las regulaciones del COVID-19. “Estoy seguro que, si hacemos el trabajo y la gente sale a votar, vamos a tener un resultado positivo”, expresó Aponte Martínez.