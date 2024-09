“Sácala, dale úsala”: conoce las estrategias virales en las redes para incentivar el voto joven

Dress to impress, theme is Tarjeta Electoral. ¿Ya sacaste la tuya? Tienes hasta el 21 de septiembre. Sino, no estás en na’ 🤪💳 #puertorico🇵🇷 #genz #sacala #elecciones2024 #outfitcheck #tarjetaelectoral #tarjetaelectoralchallenge #dresstoimpress #fyp #margielatabis