El período de radicación de candidaturas para las elecciones de 2024 concluyó este martes, con un saldo preliminar de 32 primarias en el Partido Nuevo Progresista (PNP), 30 en el Partido Popular Democrático (PPD), tres en el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y una en Proyecto Dignidad, según el informe inicial de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

Por el PNP, se registraron 172 radicaciones; por el PPD, 161; por el MVC, 43; por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), 133; y por Proyecto Dignidad, 62.

Asimismo, 26 personas presentaron su aspiración de manera independiente, entre ellas, el senador José Vargas Vidot, el representante Luis Raúl Torres, el líder comunitario Jorge Oyola, la destituida delegada por la estadidad Elizabeth Torres y el ambientalista y excandidato a la gobernación Eliezer Molina.

Según lo dispuesto en el Código Electoral, el período de radicación de candidaturas comenzó el pasado 1 de diciembre y se extendió hasta hoy, 2 de enero, ya que el 31 de diciembre fue domingo. A las 12:00 del mediodía, se dio por terminado el tiempo para las radicaciones.

La presidenta de la CEE, Jessika Padilla Rivera, había dicho, previo al cierre, que podían manejar la cantidad de radicaciones gracias a que la tecnología agilizó el proceso. Los aspirantes debían someter su intención de candidatura de manera digital.

“El proceso fluyó bien, en orden. Los partidos ya estaban listos con sus expedientes para presentar ante la Comisión”, dijo Padilla Rivera.

Luego de que las radicaciones sean sometidas, con los expedientes correspondientes de cada aspirante, la CEE debe emitir las certificaciones, lo que está sujeto a la entrega de endosos.

Los partidos, entretanto, debieron someter a la CEE un listado completo de las radicaciones que recibieron en el período establecido por el Código Electoral. Ahora, cada colectividad tiene hasta el 18 de enero para someter a la CEE el expediente completo de los aspirantes que radicaron, tal como acordó el pleno del ente electoral.

Al cierre del período de radicaciones, todavía algunos partidos evaluaban aspirantes que, previo al envío de sus expedientes a la CEE, deben recibir la certificación de un comité evaluador. En el caso del PNP, le restaban unos 65 aspirantes por certificar, indicó la comisionada electoral Vanessa Santo Domingo.

El PNP, al igual que el PPD, sometió aspirantes para todos los puestos electivos. La comisionada electoral del PPD, Karla Angleró, dijo que aguardan por trabajo de la comisión calificadora.

“Todos los aspirantes han radicado su intención de candidatura. Los expedientes fueron recibidos y, en el día de hoy, se reúne la comisión calificadora para ver los expedientes que quedaban por certificar”, afirmó Angleró.

Además, añadió que, por el receso navideño del Departamento de Hacienda y el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), hay aspirantes que deben documentos de ambas agencias, lo que se subsanaría durante estos días.

“Según el acuerdo de (la) Comisión, enviado el sábado, yo simplemente tengo que certificarle todos los candidatos que me radicaron expediente antes del 2 de enero, a las 12:00 del mediodía. Eso no quiere decir que es el candidato oficial, porque puede haber algún tipo de descalificación por la comisión calificadora, que no lo prevemos. Pero todos los partidos tenemos que certificarle a la CEE todas las radicaciones que recibimos”, explicó Angleró.

El PPD tiene situaciones particulares. Por ejemplo, el suspendido alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pabón, fue certificado con la condición de que, si se le haya causa para juicio, debe desistir de aspirar a revalidar. A Irizarry Pabón, se le halló causa para arresto por presuntas violaciones a la Ley de Ética Gubernamental y al Código Penal por, supuestamente, solicitar dinero a empleados para pagar un préstamo personal de $50,000 y del que habría usado $30,000 para su campaña electoral de 2020. Mientras, el también suspendido alcalde de Mayagüez, José Guillermo “Guillito” Rodríguez, no fue certificado por el PPD, pero pidió una reconsideración. Rodríguez enfrenta juicio por cargos de conspiración y malversación de fondos públicos.

Por su parte, el comisionado electoral del PIP, Roberto Iván Aponte, dijo que entregaron los expedientes de los candidatos de la colectividad el sábado 30 de diciembre.

Al igual que Angleró, Aponte se quejó del escollo que representó para algunos aspirantes el receso en funciones del CRIM. Santo Domingo, por su parte, argumentó que las certificaciones del CRIM y de Hacienda ahora se pueden obtener en línea.

Entretanto, el comisionado electoral de Proyecto Dignidad, Nelson Rosario, sostuvo que lograron conseguir aspirantes para 42 alcaldías, pero 10 escaños en la Cámara de Representantes quedaron desprovistos de aspirantes. También, se quedaron, “como poco, con 14 senadores por distrito”, afirmó, y denunció que persisten los problemas con el Registro Electrónico de Electores (e-Re), específicamente en el campo de las direcciones.

Sobre este particular, la presidenta de la CEE ha dicho que debe corregirse cuanto antes o, de lo contrario, podrían confrontar una cantidad mayor de electores que no sepan dónde acudir a votar y, en consecuencia, deban hacerlo en un colegio de añadidos a mano.

“Eso (problemas con el e-RE) atrasaron a la gente y nos atrasó a nosotros”, apuntó Rosario.

La comisionada electoral del MVC, Lillian Aponte, no contestó llamadas de El Nuevo Día.

Concluido el proceso de radicación de candidaturas, hay otras fechas con las que ahora deben cumplir los aspirantes y partidos. Por ejemplo, en o antes del 31 de enero, los aspirantes deben entregar el 50% de los endosos y el restante, en o antes del 15 de febrero. Además, el 13 de abril es el cierre del registro electoral para las primarias del 2 de junio. Las elecciones generales son el 5 de noviembre.