Se caldean los ánimos en un colegio en San Juan tras atraso de una hora y media en apertura

“Esto es un proceso que comienza desde las 4:00 de la mañana… tuvimos una situación que no pudimos resolver en el momento” , explicó el funcionario, que mencionó desde problemas con los maletines hasta “ciertos issues acá adentro… es un proceso en el que tienes que hacer mucho trabajo clerical antes de comenzar”.

Ferré dijo que emitieron disculpas a los electores que se encontraban en la fila, quienes pudieron acceder al colegio a eso de las 10:20 a.m., y aseguró que atenderán a todos lo que lleguen antes de las 5:00 p.m., hora en que se supone que cierren los colegios electorales alrededor de la isla.

A ese colegio, a las 11:30 a.m. acudirá a votar el candidato a la gobernación de la alianza entre el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) , Juan Dalmau .

Este no ha sido el único contratiempo reportado durante la mañana de las elecciones. A poco menos de dos horas para que abrieran los colegios de votación, alrededor de las 7:00 a.m., el comisionado electoral del PIP, Roberto Iván Aponte, denunció que material electoral que debía llegar el lunes a colegios del precinto 3, en San Juan, no llegó a su destino y fue encontrado, en la madrugada de este martes, en otro camión.