“Mi fe está puesta en el pueblo”: Bad Bunny acude a emitir su voto en San Juan

“Gracias por lo que has dicho”, “gracias por estar presente”, “Gracias, Benito” , fueron algunas de las frases que varios electores le dijeron al artista, que, en las pasadas elecciones generales, votó en este mismo colegio. En ese momento no estuvo tan activo como en la actual campaña electoral, donde invirtió más de $450,000 en billboards y publicidad política contra el PNP y el Partido Popular Democrático (PPD).

“Lo que se perfila es una confusión e incertidumbre. No nos han dado seguridad de que la Comisión Estatal de Elecciones no está preparada para este evento. Un evento que se anticipa con cuatro años y en realidad no están listo. Estoy tratando de tomar el día minuto a minuto y no desesperarme y no ponerme a decir cosas que no debo. Pero mi fe esté en el pueblo, más que en la Comisión. Mi fe está puesta en el pueblo en los puertorriqueños y en los funcionarios de colegios que están velando los votos. Confío en el pueblo de Puerto Rico de que tomemos la decisión correcta por el futuro de los nuestros”, afirmó en Bad Bunny desde la fila.