“A mí me trajo aquí mi corazón”: Bad Bunny respalda oficialmente a Juan Dalmau y a la Alianza de País

”Puerto Rico es el que me ha dicho a mí que este 5 de noviembre tenemos que votar por Juan Dalmau y la Alianza” , expresó Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila del cantante, quien interpretó la canción “Una Velita” durante el cierre de campaña del proyecto político que reúne al Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) .

"Somos más y no tenemos miedo": coreaban simpatizantes de Juan Dalmau al copar el lote #4, en Miramar.

”Mi primer voto fue para uno de los mayores culpables de la deuda que hoy al pueblo le toca pagar, un traidor que dejó a más de 30,000 familias sin empleo, incluyendo la mía. A mí nadie me lo contó; yo lo viví. Yo nací y me crié aquí. Gracias a Dios, fue el primero y el último”, indicó.

”Crecí, me eduqué, aprendí y maduré, y no solamente lo hice yo, sino todas las generaciones que vinieron conmigo. Hoy me llena de orgullo los jóvenes, la juventud, el corazón de este movimiento que sí da un cambio”, agregó el vegabajeño, de 30 años.