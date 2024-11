CEE pide a los electores que, al votar, rellenen completamente los encasillados en las papeletas

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

Hasta el momento, la campaña educativa de la CEE, así como de las colectividades políticas, habían promovido hacer una X en los cuadrantes, evitando salirse del espacio designado. “No es que estemos variando las instrucciones. Es que hemos visto que ha habido una alta cantidad de papeletas indeterminadas cuando, de ordinario, no hay tanta cantidad. Cuando identificamos por qué la papeleta es indeterminada, es porque la marca no rellena gran parte del cuadrante” , señaló la jefa de la CEE.

Personal de la CEE pudo identificar la falla, dijo, durante las pruebas de lógica y precisión que se le realiza al equipo para comprobar su funcionamiento. “Lo que queremos es asegurar que esa marca no sea indeterminada... que no haya el riesgo de que con una X no pueda ser reconocida (por) la máquina”, detalló. “Si la marca es muy liviana para la máquina, hay que robustecerla y por eso es que se exhorta al elector que rellene esa marca”, subrayó Padilla, quien este domingo visitó el Centro de Detención de Bayamón, donde los confinados ejercían su derecho al voto.