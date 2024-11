“Yo no me tengo que esconder detrás de ningún artista”: Jenniffer González se presenta ante las huestes el PNP y reclama un voto íntegro

“Yo necesito que ustedes me den las manos, me den las herramientas. Miren lo que le pasó a nuestro gobernador, que tiene una Asamblea Legislativa de otro partido y estuvieron cuatro años en pelea con él, y proyecto que enviaba, proyecto que no aprobaban. Yo les pido a ustedes aquí, hoy, que me den una Cámara y un Senado para poder cambiar jefes de agencia, aprobar legislación y trabajar juntos por Puerto Rico”, sostuvo la también presidenta del PNP.