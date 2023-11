El alcalde de Arecibo, Carlos “Tito” Ramírez Irizarry, se defendió este miércoles ante la determinación de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) de investigarlo por unos contratos que su empresa, Tito Ramírez Bus Line, sostiene con el Departamento de Educación (DE).

“Desde antes de yo ser alcalde, tres cuatro años antes de yo ser candidato, ya mis hijas corrían mis negocios. Yo me desatendí completamente de mis negocios. Tienen el nombre mío porque así los registré en el Departamento de Estado”, aseguró el alcalde, en una conferencia de prensa, en la sede del Partido Popular Democrático (PPD).

El ejecutivo municipal recordó que el Departamento de Justicia había determinado, en mayo, no recomendar la asignación de un FEI en su contra, luego de una investigación preliminar, realizada tras una querella del representante novoprogresista José Enrique “Quiquito” Meléndez. Aseguró que su empresa tiene cuatro décadas de establecida y que los contratos con Educación no se firmaron durante su incumbencia como alcalde.

Ramírez Irizarry sostuvo, además, que, para las elecciones de 2020, acudió ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) para conocer qué debía hacer con sus negocios si resultaba electo. Allí, indicó, se le informó que solo debía mantenerse fuera de la gestión de la compañía. “Lo cumplí al pie de la letra”, enfatizó.

Cuestionan el rol de las agencias fiscalizadoras

Para el secretario general de la Pava, Gerardo “Toñito” Cruz, el caso del alcalde de Arecibo es solo un ejemplo de cómo la OEG, la Opfei y la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR), a su juicio, están siendo utilizadas para perseguir políticamente a funcionarios del PPD, que considera es la principal fuerza política opositora del Partido Nuevo Progresista (PNP).

“El PPD cree firmemente en hacer todos los esfuerzos posibles para combatir la corrupción. Para nosotros, tan malo es el funcionario corrupto como el jefe de agencia que la permite, la tolera o abusa del poder de su agencia para combatir alegadamente la corrupción”, señaló Cruz, durante la rueda de prensa en la que estuvo acompañado por el alcalde arecibeño.

Gerardo “Toñito” Cruz emplazó a la Contraloría a divulgar todas las investigaciones que están bajo su jurisdicción, "de municipios o funcionarios del partido que sea”. (Josian Bruno Gómez)

Mencionó, como ejemplo, que ante la OEG hay una querella contra la alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla, quien se alega supuestamente contrató a una funcionaria sin credenciales para un puesto en su administración. Argumentó que la OCPR ha presentado informes de auditoría sobre actos similares de exalcaldes del PNP en Arecibo y Cataño, e incluso, que se ha señalado al gobernador Pedro Pierluisi por nombrar a Nino Correa Filomeno como comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de desastres (NMEAD) sin tener todas las cualificaciones académicas.

El también comisionado electoral alterno del PPD emplazó a la contralora Yesmín Valdivieso a que divulgue “todas las investigaciones que están bajo su jurisdicción, de municipios o funcionarios del partido que sea”. Ello, luego que la funcionaria confirmó que colaboraba con agencias federales en una investigación contra el alcalde popular de Aguadilla, Julio Roldán.

Cruz agregó, a preguntas de El Nuevo Día, que supuestamente sabía de querellas y solicitudes de investigación sometidas por legisladores municipales del PPD ante la OCPR en contra de alcaldes del PNP.

“Ante esa indiscreción (sobre el alcalde de Aguadilla), ella tiene el deber moral, como jefa de una agencia constitucional, de mañana divulgarle a ustedes, a los medios, que diga todas las agencias y los municipios que está investigando. Todas, yo no tengo problema con que mencione a los populares, pero que mencione a los penepés. Que me desmienta”, desafió, aunque no quiso adelantar de quiénes se trataba.

La semana pasada, un juez del Tribunal de Mayagüez encontró causa para juicio contra el suspendido alcalde de esa ciudad, José Guillermo “Guillito” Rodríguez Rodríguez, por cargos de conspiración y malversación de fondos públicos, y días antes, una jueza del Tribunal de Ponce halló causa para arresto contra el alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pabón, por presuntas violaciones a la Ley de Ética Gubernamental y enriquecimiento injustificado. Ambos fueron electos por el PPD.

Irán al tribunal por eslogan el gobierno

De otra parte, luego que se querellara ante la contralora por el uso del eslogan “Haciendo que las cosas pasen”, el liderato del PPD decidió acudir ante el tribunal para intentar frenar el uso de fondos públicos en los anuncios que incluyen esa frase, que el partido ha señalado es parte de la campaña del gobernador Pierluisi.

La determinación fue tomada después que la Valdivieso les notificara que había referido el asunto, en primera instancia, a la Oficina del Contralor Electoral para su evaluación.

“El PPD va a reclamar en los tribunales, esta misma semana, que se paren estos anuncios porque la contralor(a) no está haciendo su trabajo”, dijo Cruz.