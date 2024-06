Senado aprueba con enmiendas el proyecto sobre retiro digno de policías

“Esto tiene otro fin, otros intereses, no es de proteger la Policía, no es de proteger el ingreso local” , sostuvo el líder senatorial en un fogoso turno, mientras los uniformados lo escuchaban desde las gradas.

“Detrás de este proyecto hay otros intereses, esa es la verdad, no lo oculten, hay intereses de desplazar a los operadores de máquinas (tragamonedas) puertorriqueños para traer unos americanos. Esa es la verdad y por eso es que me han atacado porque yo he defendido al empresario puertorriqueño en contra de que se apruebe una legislación para sacar del mercado al local y traer al importado”, continuó.

“La evidencia está escrita en los proyectos, léanlos bien. No se deje llevar por el fanatismo, lean las letras pequeñas porque yo, José Luis Dalmau he sido pro policía mis 24 años aquí y los reto a todos a que busquen en el Diario de Sesiones, a todas las medidas que han sido para la Policía yo les he votado a favor y las he defendido”, sostuvo el presidente del Senado, quien alegó que la medida del representante popular José “Cheíto” Rivera Madera se radicó en los últimas horas de la sesión ordinaria.