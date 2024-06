Cientos de Policías protestan en el Capitolio para reclamar un aumento en sus pensiones

“Vamos a meternos allá adentro y vamos a quedarnos hasta que lo aprueben. Se tiene que acabar este relajo que tienen con la Policía de Puerto Rico, y hoy es el día. Se acabó la falta de respeto, se acabó que nos escupan en la cara, se acabó que nos traten como niños, se acabó el miedo. Aquí no hay miedo ”, advirtió el presidente de la Asociación Policías Unidos Luchando (APUL), Gabriel Hernández Ramos .

También dijo presente el coronel de área de Carolina, Héctor Monge; el jefe de la Comandancia de Guayama, José Luis Díaz Portalatín; y el excomisionado de la Policía Municipal de San Juan, el coronel José Juan García, entre otros. “A aquel compañero que le diga a usted ‘no quiero ir porque me quitan la motora, no quiero ir porque me quitan los sábados y domingos libres’, dígale que el gobierno nos está quitando la vida”, señaló Hernández Ramos, de la APUL.