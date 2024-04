Jenniffer González promete no reducir “ni un vellón” las pensiones de los funcionarios

“No voy a tocarle un vellón a una pensión de ningún empleado público. Lo que sí estoy buscando es cómo le aumentamos la pensión a muchos de estos, específicamente maestros y personas que se han retirado, que ganan menos de $1,000 todavía al día de hoy y que no debería ocurrir. Así que yo creo en una revaluación de las pensiones de nuestros servidores públicos, pero reevaluación para mejorar, no para reducirlas” , dijo en un aparte con El Nuevo Día , durante su visita a Morovis como parte de su campaña a la primaria del Partido Nuevo Progresista (PNP).

“Prometen cosas que solamente duran hasta junio, hasta la primaria. Las trillitas en el Tren Urbano hasta junio. Los pagos de agua y de luz hasta junio. Los bonos hasta junio. Los aumentos de salario hasta junio. No, no, no, cuando vayamos a hacer algo lo queremos de manera permanente para que nuestra gente se pueda planificar y puedan mantener una mejor calidad de vida”, expuso la comisionada residente, quien no se quiso aventurar a decir de cuánto sería el aumento que contemplaría para las personas pensionadas.