“Mis valores no se venden”: Jenniffer González alega que recibió “acercamientos” del equipo de Pedro Pierluisi para abandonar la contienda primarista

A preguntas de periodistas, González Colón no reveló los nombres de las personas que le hicieron los presuntos acercamientos, pero, en una entrevista radial (WKAQ 580), precisó que el cuñado y director de finanzas de la campaña de Pierluisi, Andrés Guillemard , “envió muchos emisarios” .

“Las personas que lo hicieron saben quiénes son... El tiempo me dará la razón. Las personas que saben que lo hicieron, lo saben, y están conscientes de eso”, afirmó en la rueda de prensa, al señalar que muchas de esas personas entienden que esa es la manera en la que pueden controlar lo que ocurre.

“Mis valores no se venden, ni mis principios. Quizás, eso les funcionaba con otros candidatos. Quizás, eso les funcionaba con candidatos a los que les ofrecieron pagarles campaña o que cambiaran su postura, pero conmigo no, y es el pueblo que va a decir eso”, enfatizó.

Cuestionada por El Nuevo Día sobre si los acercamientos se le hicieron cuando se rumoraba que iba a retar al gobernador o luego que oficializó su candidatura, la comisionada residente respondió: “Hay de todo, pero vuelvo y digo: ‘agua pasada no mueve molino’”.

“Yo estoy aquí, yo acepté el reto, yo radiqué una candidatura, y va a ser el pueblo novoprogresista, el próximo 2 de junio, quien va a decir quién debe ser el gobernador de Puerto Rico, y yo estoy bien tranquila. Yo lo veo en la calle, yo lo recibo en la gente, así que no me preocupa”, sostuvo.

“Pura chismografía”

“Eso suena como otro bochinche más. Me recuerda cuando también se puso a hacer acusaciones de que servidores públicos estaban siendo discriminados o perseguidos, y resultó que no surgió nada en concreto después de hacer esas acusaciones, y ahora viene con eso, realmente sin ningún tipo de datos. No señala a nadie. Otro bochinche más. Es más, lo que suena es a pura chismografía”, manifestó el gobernador, durante una conferencia de prensa en Barranquitas.