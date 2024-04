Agregó que las agencias con los mayores balances de fondos vencidos no utilizados son: el Departamento de Educación con $2,415 millones; el Departamento de Salud con $1,314 millones; y la Administración de Desarrollo Socioeconómico con $203 millones.

“Una de las agencias con mayores balances de fondos vencidos no utilizados para sorpresa de nosotros es el Departamento de Educación de Puerto Rico. Tenemos necesidad en las escuelas: de tecnología, de personal, de recursos, de infraestructura, de servicios, y sin embargo, el Departamento de Educación dejó de utilizar $2,415 millones”, dijo.

González denunció que hay otros $4,000 millones que están en riesgo de perderse si no se utilizan antes de que culmine este año fiscal. Agregó que el no utilizar los fondos federales asignados se traduce en “oportunidades perdidas de poder ayudar a nuestra gente”.

Balance negativo en las agencias

Además, la comisionada residente afirmó que las agencias mantienen un balance de cash disponible en negativo (o sea, un sobregiro), que totaliza los $1,127 millones, porque no gestionaron el reembolso federal o se fueron por encima de la cantidad que se les autorizó a gastar.

“Estos sobregiros usualmente surgen cuando la agencia gasta los fondos correspondientes a los fondos federales asignados a través de un grant, a través de un grant competitivo, pero no ha gestionado todavía el reembolso de estos fondos al gobierno federal”, mencionó.

“Hay dos maneras: la inyección de fondos federales directamente a la agencia o la autorización para que la agencia gaste y luego reembolse. Así que todavía pudiera haber agencias que no han solicitado el reembolso por más de $1,127 millones del gobierno federal”, subrayó.

“Esto es lo más peligroso. Si el gobierno de Puerto Rico se sobregira y no solicita a tiempo, pierde la oportunidad de solicitar reembolsos y eso es dinero que pierde el pueblo”, mencionó González, quien indicó que el tener que devolver fondos federales “no utilizados, mal utilizados o mal documentados” afecta las oportunidades de recibir fondos.

“Eso lo he visto yo como comisionada residente, que uno da la pelea, los incluye en el presupuesto (federal), en las partidas grandes, para que las agencias puedan competir, presenten y puedan obtener más fondos y, ¿Qué me dicen en el Congreso cada vez que se van a aprobar? ‘Bueno, pero es que nosotros le aprobamos a ustedes tantos millones y no los han utilizado o se devolvieron’. Esto es peligroso”, mencionó.