La exgobernadora Sila María Calderón endosó hoy, lunes, la precandidatura del senador Eduardo Bhatia para la gobernación bajo el Partido Popular Democrático (PPD) por entender que es la persona idónea para encaminar a Puerto Rico hacia una transformación que urge en momentos en que la corrupción ha provocado que los puertorriqueños estén sumidos en la “vergüenza”.

“Como hay que escoger, yo voy a votar por Eduardo Bhatia. Tenga que hacer las filas que tenga que hacer. Tenga que esperar lo que tenga que esperar porque hay que salir a votar”, puntualizó la exgobernadora en entrevista con El Nuevo Día en su residencia.

El aval de calderón a Bhatia, el primero de una exgobernadora de la Pava, se une al que también le diera Victoria Muñoz Mendoza, hija del fundador del PPD y José Alfredo Hernández Mayoral, hijo del exgobernador Rafael Hernández Colón.

También Bhatia ha recibido el apoyo de otros líderes del PPD como el exsenador Roberto Prats, el senador José Nadal Power, el abogado y ambientalista Robert Kennedy y varios alcaldes populares.

Cuando solo restan seis días para la votación general de las primarias locales, la exgobernadora hizo un llamado enérgico y puntual a todos los puertorriqueños para que venzan el miedo que genera la pandemia del COVID-19 y acudan a votar.

“ Las personas tenemos que entender que la única arma que tenemos para cambiar a Puerto Rico es el voto ” Sila María Calderón, exgobernadora

“Cada voto cuenta uno y necesitamos muchos unos para poder llevar a Puerto Rico a una ruta de recuperación, de reconstrucción y de orgullo patrio. Yo estoy avergonzada como puertorriqueña, como persona que estuvo en el gobierno de Puerto Rico, como persona que conozco el gobierno de Puerto Rico, que amo el servicio público, que respeto el servidor público... yo me siento avergonzada así que vamos a dejar el miedo a un lado”, sostuvo Calderón.

La exgobernadora y exalcaldesa de San Juan comenzó su alocución diciendo que estaba “horrorizada” por los actos de corrupción recientes y funcionamiento nulo en el gobierno tras “la salida deshonrosa y vergonzosa” de Ricardo Rosselló Nevares de la gobernación. Esbozó un decálogo de incidentes públicos recientes que sacudieron al gobierno como las irregularidades con el manejo de suministros en un almacén de Ponce que desembocó con la designación de un fiscal especial independiente contra la gobernadora Wanda Vázquez Garced y otros funcionarios públicos.

También mencionó la fallida compra del gobierno de pruebas para detectar el COVID-19 a una empresa sin experiencia alguna, la firma de un nuevo Código Electoral sin consenso político y la intención de la gobernadora de nominar a un fiscal especial independiente a solo horas de que se anunció que ella es objeto de investigación. No dejó fuera de su lista la reunión de la gobernadora con servidores públicos que favorecen su precandidatura horas después de haber dicho al país que suspendía toda campaña política ante el repunte de la pandemia.

“Son una serie de sucesos que nos han llevado a nosotros los puertorriqueños y puertorriqueñas a sentirnos avergonzados ante los Estados Unidos y ante el mundo. Son hechos totalmente hirientes a lo que es una buena administración pública. Yo, que amo al gobierno porque es mi vocación, me siento herida, avergonzada que esto esté sucediendo en Puerto Rico porque los puertorriqueños no somos así”, sentenció Calderón.

Destacó que tanto Vázquez Garced como su contendor en el Partido Nuevo Progresista, Pedro Pierluisi, están invalidados para regir los destinos de la isla. De Pierluisi, la exgobernadora dijo que fue secretario de Justicia “durante el tiempo de un gobernador (Pedro Rosselló) quien tuvo las dos administraciones más corruptas que ha tenido este país”.

“Me pregunto qué ha pasado con las personas que se postulan para puestos electivos. En este caso ella (Vázquez Garced) no fue electa democráticamente, pero se ha postulado, que no tienen sentido de lo que es la diferencia entre gobierno y sector privado. No delinean, claramente, la separación entre lo público y lo privado”, cuestionó.

Agregó que aún la isla está inmersa en la quiebra económica, los estragos que causó el huracán María y posteriormente los terremotos en el área sur. Por ende, dijo Calderón, urge una “revolución buena”.

De paso, proveyó un listado de acciones concretas que deben ejecutarse para enderezar el rumbo de la isla. Dijo que “hay que limpiar la corrupción completamente”, adiestrar a los empleados públicos en la eficiencia en cuanto a la rendición de servicios públicos, salir de la quiebra “cueste lo que cueste políticamente, modificar la educación pública, buscar incentivo para el desarrollo económico para que las industrias, especialmente las farmacéuticas, vuelvan a Puerto Rico y se generen empleos. Además, dijo que “hay que trabajar” con las necesidades de las personas de escasos recursos porque “vivimos como si no existieran”.

“Yo voy a endosar a Eduardo Bhatia porque entiendo que tiene la preparación, la capacidad, la inteligencia y la experiencia para llevar a cabo estas acciones que no se pueden hacer en cuatro años, requieren más de cuatro años. Sobre ellas hemos tenido conversaciones él y yo muy profundas. Y no me queda duda que el interés de él es ir hacia eso”, sostuvo no sin antes elogiar a los contendores de Bhatia, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz y el alcalde de Isabela, Carlos Delgado Altieri.

Dijo que los tres aspirantes a la candidatura a la gobernación del PPD son sus “amigos”, pero es necesario escoger. Además, destacó que las elecciones del próximo 3 de noviembre son, después de la elecciones de Luis Muñoz Marín para gobernador, la “más importante” porque requieren de una segunda transformación de la isla.

“Yo creo que estas elecciones es un momento de que el pueblo de Puerto Rico escoja bien cuál es el camino que vamos a escoger. Nos vamos a seguir sintiendo de Puerto Rico o vamos a empezar a sentirnos orgullosos”, sostuvo.

“Los puertorriqueños somos personas respetuosas. ¿Por qué hubo los del (verano) del 2019? Porque nos faltaron el respeto”, enfatizó.