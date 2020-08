El comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Lind O. Merle Feliciano, indicó esta mañana que ha recibido muy poca información de contratiempos en el proceso del voto adelantado de los afiliados a la colectividad.

Merle Feliciano mencionó cuatro “eventos” en que faltaron ciertos materiales en los maletines como baterías, higienizador de manos y sobres. Así ocurrió, por ejemplo, en Barceloneta y en Río Grande.

“Pero deben haber más”, dijo.

En otros dos lugares no se incluyeron en los maletines copias extra de la lista de electores.

Merle Feliciano conversó con El Nuevo Día desde el servicarro que instaló el PPD en la escuela Fernando Suria Chávez. Allí se apuntaron para votar 569 electores y, según el Merle Feliciano, más de la mitad han optado por utilizar el servicarro, alternativa que dijo se podría implementar en las elecciones generales.

A nivel isla un total de 8,766 populares se apuntaron para votar por adelantado, cantidad muy por debajo de la del Partido Nuevo Progresista (PNP), que fueron 21,641. Sin embargo, los contratiempos en dicho evento del pasado sábado dejaron a 7,099 sin votar y estos tendrán turnos preferentes mañana.

“Está excelente. Me gusta mucho lo que estoy viendo y los electores quieren que se repita por la comodidad de estar en los carros”, sostuvo Merle Feliciano al referirse al servicarro de Barceloneta. Mañana se implementará otro servicarro en una escuela de Dorado. “Vamos a ver si se puede replicar en otros precintos”.

El Nuevo Día consultó con varias fuentes de la colectividad y ninguno reportó mayores problemas, contrario al proceso de voto adelantado del PNP celebrado el sábado cuando se reportaron atrasos en la entrega de materiales en múltiples centros de votación.

Una fuente legislativa sí dio cuenta de cómo esta mañana, cuando el proceso de voto adelantado PPD comenzó a las 8:00 a.m., no llegó a tiempo la lista de electores al centro de votación de la escuela Miguel Such, en Río Piedras. El dato, sin embargo, fue rechazado por Mara Ruiz, presidenta de la Junta Local de Primaria y comisionada del Precinto 2 de San Juan, quien sostuvo que a la escuela llegaron todos los materiales y a tiempo.

“Todo el proceso ha fluido de la manera correspondiente”, dijo Ruiz. “Soy la persona que dirijo el proceso en el Precinto. Los salones abrieron a tiempo, con los funcionarios completos y con las listas correspondientes”.

En la escuela Miguel Such habían solicitado voto por adelantado 139 electores.

Mientras, en la escuela Juan Antonio Corretjer, en Cupey, también visitada por El Nuevo Día, la lista de los electores llegó tarde, por lo que la votación comenzó con una hora de retraso. A las 10:00 a.m. habían votado 14 personas de los 48 solicitantes.

Satisfechos con las medidas de seguridad

Serafina Román Hernández tiene 92 años, tiene que utilizar una silla de ruedas para moverse de un lado al otro y es paciente de diabetes. Sin embargo, a pesar de enfrentar ese cuadro, insistió en votar y lo hizo a través del voto por adelantado en la Miguel Such.

“No siento temor. Estoy con mi hijo”, dijo la mujer, vecina de Hato Rey quien indicó que votaría en la primaria a la gobernación por Eduardo Bhatia.

“Es mi candidato y es el que conoce bien a Puerto Rico y va a echar hacia adelante a Puerto Rico”, sostuvo la mujer quien rechazó la alternativa de solicitar voto a domicilio.

“Yo me puedo mover y tengo a una ama de llaves que me cuida”, dijo.

Ada Castillo, de 65 años y vecina de la urbanización University Gardens explicó que solicitó voto adelantado por su edad.

“Ya tengo 65 años y creo que me merezco esa deferencia”, dijo. La mujer no quiso revelar por quién votaría, “pero es importante. Tenemos un gran reto en estas elecciones para hacer un cambio”.

María del Carmen Cruz Matos, vecina de la urbanización Reparto Metropolitano y de 63 años, también solicitó voto por adelantado “por la edad y para evitar la pandemia”.

“Estoy muy tranquila”, dijo al mostrar los guantes que llevó al centro de votación. “Todo lo han hecho muy bien, me enviaron por mensaje de texto donde me tocaba votar a mí y a mi esposo. Estoy complacida”, dijo.

La mujer sostuvo que votaría por Charlie Delgado “porque es el mejor”, pero su esposo, Ricardo Pacheco, reveló que votaría por Carmen Yulín Cruz Soto “para variar”.

“La doña esta (la gobernadora Wanda Vázquez) y los que están allí tampoco. La mejor es ella”, dijo al referirse a la alcaldesa de San Juan.

Cuando El Nuevo Día visitó la escuela Juan Antonio Corretjer, en la carretera PR-844 en Cupey, no había un solo votante en fila. Sin embargo, la coordinadora electoral Carmen Cruz Ayala dijo sentirse tranquila.

“Lo que pasa es que la gente viene a su hora. Van a venir. Son las personas que solicitaron el voto por adelantado para evitar la aglomeración”, sostuvo.

Cruz Ayala reconoció que en los maletines que recibió de la Junta de Inscripción Permanente no se incluyó un termómetro y lo mismo ocurrió en la Miguel Such.