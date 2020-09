El voto adelantado por correo será el nuevo dolor de cabeza de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) debido a que se teme que propicie el fraude electoral y porque hay preocupación sobre su manejo adecuado ante la falta de recursos humanos y de dinero en el ente electoral.

“Lo más que me preocupa es cómo se puede fiscalizar ese voto por correo porque se presta al fraude”, dijo el comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño, Roberto Iván Aponte.

Esa preocupación, sumada a otras, es compartida por el resto de los comisionados electorales, con excepción de Héctor Joaquín Sánchez, quien es el representante electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la CEE.

El reglamento del voto adelantado y el reglamento de las elecciones generales y de escrutinio serán discutidos hoy por el pleno de la CEE. Ambos documentos ya habían sido aprobados por el pleno de la CEE, pero deben ser evaluados y aprobados nuevamente para atemperarlos al nuevo Código Electoral.

“El reglamento de las elecciones va a pasar, pero el del voto ausente, ahí puede haber un tranque”, anticipó el comisionado electoral de Proyecto Dignidad, Eduardo García.

García y Aponte dijeron que les preocupa que la CEE, particularmente la Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado (JAVA), no esté preparada para atender la gran cantidad de votos adelantados que se espera para las elecciones generales porque se ampliaron las categorías para votar mediante ese mecanismo.

Con el nuevo Código Electoral, el voto adelantado está disponible para toda persona que trabaje el día de la elección; cuidadores de menores de hasta 14 años, personas con impedimentos o postradas en cama; personas hospitalizadas, los candidatos, todo aquel que no solicitó voto ausente y estará fuera de la isla el día de la elección, personas ciegas o con problemas de movilidad y mayores de 80 años.

Con la potestad que le da el Código, la CEE también permitirá ejercer el voto adelantado a cualquier elector de 60 años o más. Cualquier elector puede escoger emitir su voto por correo.

A 61 días de las elecciones, los comisionados alegan que la CEE no tiene el recurso humano ni el equipo para trabajar con los miles de votos adelantados que se esperan, particularmente por la pandemia del COVID-19.

“Solo en las primarias locales, hubo cerca de 40,000 votos adelantados. Para las elecciones, fácilmente serían 100,000 electores por cuatro papeletas. Estamos hablando de 400,000 papeletas”, dijo Aponte.

El comisionado electoral del PNP ripostó diciendo que no se sabrá con exactitud cuántos votos adelantados habrá hasta que no cierre el registro electoral el próximo 14 de septiembre.

Además, dijo que el voto adelantado por correo ya existe. Pero los comisionados indicaron que, previo al nuevo Código Electoral, solo estaba disponible para un número reducido de votantes, como los militares o universitarios con medidas de fiscalización.

Entretanto y de cara a las elecciones generales, la CEE aún no ha aprobado los centros de votación, no tiene un inventario de los materiales que sobraron de las primarias y no ha terminado el escrutinio primarista del Partido Popular Democrático (PPD), lo que se espera que ocurra hoy.

Votación electrónica

Ayer, el comisionado del PNP promovió un referéndum electrónico entre sus homólogos para que votaran a favor o en contra del juez que propone para presidente alterno de la CEE.

Sánchez dijo que los comisionados tienen 48 horas para votar.

El Nuevo Día supo que el juez propuesto por el PNP es Juan Carlos Negrón Rodríguez, un juez del distrito de Bayamón nombrado en 2011.

Mientras tanto, como parte de la discusión que habrá hoy en el pleno de la CEE, el comisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana, Olvin Valentín, dijo que se propone, en el reglamento sobre el voto adelantado, que las Juntas de Inscripción Permanente (JIP), además de recibir las solicitudes para ese voto, realicen el trabajo de la JAVA.

“Pero nos preocupa que no hay representación del MVC en las JIP. Se presta para que esa solicitud se pierda”, dijo.

Agregó que también siguen sin resolverse los problemas con las JIP que no cuentan con equipo, material ni personal necesario para su funcionamiento óptimo.

Las JIP ya fueron objeto de discusión en el pleno de la CEE cuando cuatro de los cinco comisionados propusieron que se usaran para que el elector devolviera la papeleta votada si usaba el mecanismo de voto adelantado por correo.

Pero el presidente de la CEE, Juan Ernesto Dávila Rivera, determinó que la papeleta se enviaría y se recibiría por correo.

“Es la decisión más peligrosa que ha tomado el presidente de la CEE porque abre la puerta al fraude electoral sin ningún tipo de fiscalización”, dijo Aponte.

Dávila Rivera no ha estado disponible para entrevista hace más de dos semanas.

Los comisionados han dicho que podrían impugnar la decisión de Dávila Rivera en los tribunales, lo que plantea otros retos. “No hay voluntad para eso. Cualquier caso que se lleve al tribunal puede ser susceptible a que se atrase la elección, y nadie quiere ser responsable de eso”, afirmó el comisionado electoral del PPD, Nicolás Gautier.

Sánchez rechaza que pueda haber fraude con el voto adelantado por correo porque el elector que lo solicita debe llenar y firmar un cuestionario que, de contener información falsa, puede procesarse por perjurio. “Pero quién va a verificar eso. No hay control. Quién va a pagar por ese envío. La CEE. Ya se reunieron con el Servicio Postal para acordar cómo se va a hacer. Nada de eso está claro”, dijo Gautier.